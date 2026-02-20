Connessioni 2026: ad Alba si parla di specchi digitali e intelligenza artificiale

Dall'Associazione Corale Intonando Aps di Alba riceviamo e pubblichiamo:

L’Associazione Corale Intonando, insieme al comitato organizzatore di Profondo Umano, è lieta di annunciare l’avvio della terza edizione di Connessioni, la rassegna di eventi di ambito scientifico che anticipa il festival Profondo Umano.

Con la presenza di esperti ed eccellenze dei rispettivi campi di ricerca, questa proposta vuole inserirsi nei grandi dibattiti che animano la comunità scientifica e l’opinione pubblica, portando ad Alba contributi di qualità, senza perdere di vista l’intento divulgativo e l’approccio interdisciplinare, per connettere i campi del sapere. A ciò si unisce un intento educativo e orientativo. Alcuni appuntamenti saranno infatti progettati in un duplice formato: oltre all’evento serale aperto al pubblico, la mattina sarà dedicata esclusivamente a studenti delle scuole superiori albesi. Crediamo che il confronto diretto e ravvicinato tra studenti e personalità della ricerca scientifica sia un’importante occasione di arricchimento professionale e offra un momento formativo necessario all’interno del percorso scolastico.

Nella conferenza stampa di giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la sala consiliare Teodoro Bubbio del Comune di Alba, presentiamo il programma dell’edizione 2026, dal titolo “Specchi digitali. Dialoghi intorno all’intelligenza artificiale”. L’intento è quello di ragionare su uno dei temi più attuali e dibattuti, l’intelligenza artificiale, proponendo un percorso strutturato e articolato per muoversi con cognizione di causa in un campo in continua evoluzione. Il titolo vuole portare l’attenzione sul nostro uso umano dell’IA: agli specchi da sempre chiediamo di restituire la nostra immagine, di dirci chi siamo. Oggi l’intelligenza artificiale ci restituisce l’immagine di esseri umani ibridati e, a volte, disorientati: ad essere riflessa non è più solo la nostra immagine, ma sono le nostre emozioni, visioni, pensieri, pregiudizi e voci, filtrate e restituite da una tecnologia dalle sembianze umane.

Getteremo le basi per la discussione con Luca Mari e Alessandro Giordani, ragionando sulla natura e sul senso dei chatbot per capire quali domande sul modo in cui la nostra conoscenza sollecitino queste novità. L’albese Elisa Giaccardi porterà, invece, il discorso sul piano etico e sociale nel tentativo di trovare un punto di equilibrio nell’uso dell’IA e, di fronte a sfide come il cambiamento climatico, aprire nuove possibilità di sopravvivenza collettiva. Insieme a Giulio Pavesi, anche lui albese, cofondatore di Memory AI, esploreremo i rischi di una distorsione provocata da bias umani e algoritmici e approfondiremo la questione etica sulla supply chain dell’IA. Maria Chiara Carrozza ci accompagnerà in un filone di ricerca all’avanguardia, tra robotica, intelligenza artificiale generativa e interfacce brain to computer (BCI). Chiuderà la rassegna l’intervento di Roberto Defez sull’uso dell’IA nel campo delle biotecnologie, in particolare in ambito alimentare.

Connessioni vuole essere uno spazio di dialogo, confronto e discussione, ancorato a solidi principi della ricerca scientifica e proiettato al futuro dell’innovazione tecnologica. Ci auguriamo che possa essere un momento di riflessione condivisa con tutta la cittadinanza.

Programma completo è su www.profondoumano.it