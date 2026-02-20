VOLLEY A3M / Monge-Gerbaudo Savigliano a Mirandola per coltivare un sogno

Coltivare un sogno. È questa l’ambizione del Monge-Gerbaudo Savigliano, che si è gettato a capofitto nell’ultimo mese di regular season, pronto a scattare domenica 22 febbraio con la trasferta in quel di Mirandola, per lo scontro diretto forse più importante della stagione.

L’avversario. Già, perché nel 20° di 22 turni di campionato nel Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, i ragazzi di coach Andrea Berra se la vedranno con una diretta concorrente in una sfida che non ammette repliche. In palio ci sono una buona fetta di salvezza per gli emiliani, che in caso di successo potrebbero allungare su San Donà, e la speranza di coltivare ancora il sogno salvezza diretta per i piemontesi. Portarsi a -2 dai ragazzi di coach Bicego e, perché no, anche dai veneti, consentirebbe di sperare almeno fino all’ultima settimana di febbraio, mentre una sconfitta darebbe la quasi matematica certezza ai piemontesi di doversi giocare i playout. Per sognare, però, serve un’impresa, perché Savigliano fin qui ha vinto una sola volta lontano dal PalaSanGiorgio e perché dall’altra parte della rete ci sarà una compagine che, pur non avendo avuto fin qui un rendimento immacolato tra le mura amiche, proprio nell’ultimo impegno al PalaSimoncelli ha stupito tutti, travolgendo 3-0 Acqui Terme dell’ex coach di Savigliano Simone Serafini. Insomma, una squadra coriacea, quella gialloblù, forte degli attacchi a tutto braccio di Marco Spagnol, che in Piemonte conoscono bene, a completare la diagonale con Sitti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Da qualche tempo, però, i cuneesi sono ormai abituati a guardare esclusivamente ai propri nove metri. Uno “switch” mentale che ha portato fin qui 10 punti nelle ultime cinque gare, incluso quello, comunque positivo, strappato nell’ultimo weekend contro Sarroch. Una cosa è certa: domenica potrebbe arrivare, se non altro, almeno la certezza di chiudere davanti a Trebaseleghe. Un primo passo, ma la voglia dei biancoblù è quella di stupire ancora, come spiega Francesco Dutto: “Siamo carichissimi, anche perché non abbiamo molte percentuali di possibilità di salvarci direttamente, ma nessuno di noi ha voglia di mollare. Vogliamo vincere a Mirandola per provare ad avvicinarci a loro e a giocarci almeno fino in fondo la migliore posizione possibile per i playout. Fisicamente e mentalmente stiamo bene e nella nostra testa c’è anche la volontà di ribaltare il passivo di 3-0 patito all’andata, che crediamo non sia veritiero”.

I precedenti. Sono cinque i precedenti tra le due squadre, con Savigliano che conduce la serie 4-1. L’unica gioia emiliana, però, è anche la più recente: lo 0-3 della gara di andata al PalaSanGiorgio, indirizzato dal memorabile 30-32 del primo set. In campo ci sarà un ex ben noto: Marco Spagnol, per tutti “Spago” a Savigliano, dove ha giocato nel 2022/23 e nella seconda metà della passata stagione, mettendo a referto complessivamente 775 punti in 44 gare.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Stadium Mirandola e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 febbraio al Palazzetto dello Sport Marco Simoncelli di Mirandola.