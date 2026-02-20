Ennesimo incidente mortale sulla statale 28, il Patto Civico provinciale: "Incolumità pubblica prioritaria, si attivi un accordo con ANAS per intervenire"

Il tema della sicurezza sulla statale 28, che si è riacceso in seguito alla morte di un ragazzo bengalese classe 2007, investito lo scorso 18 febbraio, insieme a un 35enne, ricoverato in ospedale, approda sui banchi del consiglio provinciale con un ordine del giorno dei consiglieri del Patto Civico Pietro Danna, Vincenzo Pellegrino, Silvano Dovetta e Ivana Casale.

"La statale 28 - scrivono i consiglieri - costituisce un’arteria strategica di collegamento per il Monregalese, il Cebano e la Valle Tanaro, ed é interessata quotidianamente da un intenso traffico veicolare, sia leggero sia pesante, con rilevante presenza di mezzi commerciali e di attraversamenti pedonali in ambito urbano; numerosi incroci tra la SS 28 e le strade di competenza della Provincia di Cuneo presentano situazioni di pericolosità e sono stati teatro di vari sinistri stradali negli ultimi anni".

Il gruppo evidenzia i casi in particolare dell'incrocio tra la statale 28 e la provinciale 43 nel Comune di Magliano Alpi, interessato da notevole traffico veicolare leggero e pesante e luogo ove si sono verificati molteplici incidenti, anche con feriti gravi; quello tra tra S.S. 28 e provinciale 36 nel Comune di Monastero di Vasco (Regione Gandolfi), caratterizzato da scarsa visibilità per chi si immette sulla statale e destinato ad un ulteriore incremento di traffico in relazione alla prossima realizzazione del terzo lotto della Tangenziale di Mondovì; l'incrocio tra S.S. 28 e S.P. 221 nel Comune di Vicoforte (località Olle), per il quale è in via di definizione una convenzione tra Provincia di Cuneo e ANAS per la realizzazione di una rotatoria e l’adeguamento di Strada del Groglio, per un importo complessivo di circa 600mila euro, ripartito tra ANAS (€ 300.000) e Provincia (€ 300.000). In questo caso lavori relativi alla rotatoria sono già stati realizzati dalla Provincia di Cuneo e la stessa verrà resa definitiva nella prossima primavera.

I consiglieri richiamano inoltre la pericolosità dell'incrocio tra S.S. 28 e S.P. 60 nel Comune di Lesegno, in prossimità del Cimitero Comunale, area particolarmente trafficata anche per la presenza di flussi pedonali. Qui il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rotatoria, grazie a finanziamento regionale.

"Considerando che pur nelle note difficoltà finanziarie derivanti dalla riforma c.d. “Del Rio” - concludono i consiglieri - ha investito nel triennio 2022–2024 oltre 17 milioni di euro in manutenzione ordinaria e straordinaria per il solo Reparto di Mondovì, intervenendo su molte delle strade provinciali che confluiscono sulla statale 28. Riteniamo che permanga l’assoluta necessità di programmare interventi strutturali di adeguamento e miglioramento della sicurezza anche sul tratto della S.S. 28 che interessa la Valle Tanaro, in particolare tra Ceva e Ormea, caratterizzato da criticità morfologiche, elevata incidentalità e rilevanza strategica anche in chiave turistica e transfrontaliera. La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la tutela dell’incolumità pubblica, per la competitività del tessuto imprenditoriale locale e per la qualità della vita delle comunità interessate".

In questo senso il gruppo del Patto Civico, con apposito ordine del giorno, impegna il presidente provinciale a "richiedere formalmente ad ANAS l’attivazione di un tavolo tecnico permanente con la Provincia di Cuneo e i Comuni interessati, finalizzato alla definizione di un piano pluriennale di messa in sicurezza della S.S. 28 nel tratto Monregalese–Cebano–Valle Tanaro; a proporre la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra Provincia di Cuneo e ANAS per la programmazione coordinata degli interventi prioritari sulle intersezioni tra S.S. 28 e Strade Provinciali sopra richiamate, con individuazione di cronoprogramma e coperture finanziarie; a sollecitare l’inserimento, nei piani programmatici di ANAS, degli interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza del tratto Ceva–Ormea, anche mediante realizzazione di rotatorie, miglioramento della visibilità agli incroci, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nei centri abitati e implementazione di sistemi di moderazione della velocità; a coinvolgere la Regione Piemonte e i Parlamentari del territorio affinché sostengano, nelle sedi competenti, il reperimento delle risorse necessarie e a relazionare periodicamente al Consiglio Provinciale circa lo stato di avanzamento delle interlocuzioni e degli interventi programmati".

