Referendum giustizia, Morando in provincia per il "sì" alla separazione delle carriere

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati, l'ex vice ministro dell'Economia Enrico Morando sarà protagonista di due incontri pubblici in provincia di Cuneo martedì 3 marzo. L'iniziativa è promossa da un ampio schieramento di partiti e associazioni del centro e della sinistra riformista, tra cui Azione, Libertà Eguale, Ora!, Partito Liberal Democratico, Partito Socialista Italiano, Più Europa e Radicali Italiani.

Il primo appuntamento è fissato alle 18 nella sala mostre della Provincia di Cuneo, in corso Nizza n°23, con la partecipazione di Nicolò Musso (Azione), Flavio Martino (Più Europa), Andrea Massa (Ora!), Francesco Hellmann (Giustizia Sì) e Francesco Fragolino. Il secondo incontro si terrà ad Alba alle 20.45 nella sala Riolfo del cortile della Maddalena, con gli interventi di Massimo Giachino (Azione), Flavio Martino (Più Europa), Cristina Morrone (Ora!), Francesco Hellmann (Giustizia Sì) e Francesco Fragolino.

In entrambe le occasioni, Morando – già senatore del PDS, DS e PD, oggi presidente di Libertà Eguale e figura di riferimento dell'area riformista nazionale – dialogherà con Claudio Bo, direttore di Piazza Grande. L'introduzione dei lavori sarà affidata a Giacomo Prandi, referente del Comitato referendario "Sì SEPARA Cuneo".

Secondo i promotori, l'obiettivo degli incontri è chiarire che la riforma della giustizia non è una battaglia esclusiva della destra o dell'attuale governo, ma una questione trasversale. "La separazione delle carriere è una garanzia di imparzialità per il cittadino che entra in un'aula di tribunale," hanno spiegato gli organizzatori. "Avere un giudice terzo, equidistante dall'accusa e dalla difesa, è il cuore della democrazia liberale. Enrico Morando, con la sua storia politica nel centrosinistra, rappresenta la voce autorevole di chi crede che una giustizia più equilibrata sia un obiettivo prioritario per l'intera area progressista e riformista."

La partecipazione agli eventi è libera e aperta a tutti i cittadini che desiderano approfondire i quesiti referendari prima del voto di marzo.