VOLLEY BM / Al Vbc Mondovì non riesce l’impresa contro la corazzata Garlasco

Il Vbc Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone non riesce a compiere l’ impresa contro la corazzata Garlasco allenata da Davide Delmati, ex coach dell’Lpm Mondovì, arrendendosi per 3-0 (21-25,18-25,11-25). Grazie alla conquista di questi tre punti i lombardi affiancano il Novi in testa alla classifica a quota 35 punti, a +1 sulla coppia inseguitrice formata dal Pvl Ciriè e dal Malnate. Per il Vbc Mondovì, invece, i risultati ottenuti dalle dirette avversarie non sono stati sfavorevoli e pertanto in classifica generale non ci sono stati cambiamenti, coi monregalesi sempre a +1 sul Miretti Limbiate, a-2 dal Parella Torino, a -5 dallo Spezia e a -8 dal S. Mauro Torino.

“In una gara davvero proibitiva per differenze tecniche evidenti ma anche e soprattutto per dichiarati obbiettivi ed ambizioni – commenta al termine coach Bertini – siamo stati in gara per un set e mezzo, troppo poco. Il primo set è stato incerto in avvio, poi loro sono stati più lucidi sul finale, specialmente nelle scelte d’attacco. Nel secondo siamo stati competitivi fino al 7 pari, poi, complice anche una clamorosa svista arbitrale, l’ inerzia del set è completamente cambiata: abbiamo faticato in ricezione e di conseguenza nella costruzione del gioco. Il terzo set invece è stata una debacle simile solo ad alcune scialbe prestazioni offerte all’inizio del girone di andata, e questo è un rammarico grande perché non siamo quella brutta squadra scesa in campo dalla 21.45 in avanti: non lo meritava il nostro pubblico e tutto l’ambiente che ci sostiene. Per nostra fortuna tutte le diritti concorrenti alla lotta per la salvezza hanno subito una battuta d’arresto e pertanto in classifica generale nulla è cambiato: ripartiremo quindi la prossima settimana con ancora più veemenza, vigore e determinazione”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente capitan Garello, Genesio, Polizzi, Berutti e Bellanti.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano sul 10-7 con Bosio, poi accusano un calo e prima vengono ripresi sul 10 pari, poi staccati 17-14 e 20-17. Dentro prima capitan Garello in battuta e poi Genesio e Polizzi per il consueto doppio cambio ed i monregalesi si riportano a -1 (20-21 con Menardo), ma il Garlasco si dimostra più lucido soprattutto nelle scelte offensive e va a chiudere 25-21.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 7 pari realizzato da Camperi, poi complice anche una clamorosa svista arbitrale ed un’ altra decisione piuttosto dubbia, l’ inerzia del set cambia completamente: i monregalesi iniziano a faticare in ricezione e di conseguenza nella costruzione del gioco e così gli ospiti ne approfittano, allungando prima sul 15-8 e poi sul 20-13. Dentro prima Berutti, poi Polizzi e Bellanti ed i monregalesi reagiscono, portandosi sino al 18-21, ma il Garlasco non si disunisce, riparte e va a chiudere 25-18.

Nel terzo set Bertini conferma Berutti al centro ed inserisce Genesio come opposto e Bellanti in banda, ma i monregalesi faticano enormemente in tutti i fondamentali e così Garlasco va via sul velluto, portandosi prima sul 4-0, poi sul 10-5, quindi sul 16-6 ed infine chiude senza difficoltà 25-11, mentre entrano prima Catena, poi Polizzi e Bosio ed infine Camperi.

Sabato nella diciassettesima e quarta giornata del girone di ritorno nuovo impegno casalingo per il Vbc Mondovì, che alle ore 21 ospiterà al PalaItis il Saronno, che al momento è settimo in classifica con 25 punti (8 vittorie d 8 sconfitte) e che nell’ ultimo turno ha sconfitto in casa il S. Mauro Torino per 3-0. Per i monregalesi un altro impegno sicuramente difficile, da affrontare con quella grinta e rabbia agonistica necessarie per provare a strappare punti decisamente importanti sia per la classifica che per il morale.

VBC MONDOVI’ - GARLASCO= 0-3 (21-25,18-25,11-25)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi 3, Bosio 5, Menardo 11, Camperi 7, Coppa 2, Catena 2, Garelli (L1), Candela (L2), Genesio, Garello (K), Polizzi, Bellanti 2, Berutti 3, Caldano. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.