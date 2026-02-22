VOLLEY B1F / GARLASCO-MONDOVI' VOLLEY 1-3; Colpo grosso del Puma in casa della capolista (VIDEO)

Un Mondovì Volley che non ti aspetti compie un autentico capolavoro e va a espugnare per 1-3 (25-18; 20-25; 12-25; 24-26) il campo dell'ormai ex capolista Volley 2001 Garlasco. Un successo in rimonta, dopo aver concesso 25-18 il primo set, che ha evidenziato doti caratteriali e tecniche del Puma che sembravano sopite nell'ultimo periodo. Nelle ultime prestazioni con Volpiano, Palau e soprattutto Cogne Aosta, la squadra di coach Claudio Basso era apparsa in difficoltà e eccessivamente vulnerabile.

Non a caso il trittico di sfide si era chiuso con un bottino di soli tre punti. Ieri sera, invece, le rossoblù monregalesi hanno reagito e riscattato le ultime prove. Impressionante la superiorità messa in campo nel terzo set, terminato 12-25. Vittoria preziosissima, che al momento non cambia la posizione di classifica delle pumine, ma che di certo riapre la corsa alle prime posizioni. Una sconfitta a Garlasco, infatti, avrebbe avuto effetti devastanti sulla classifica. Il Mondovì, invece, torna da questa trasferta rinfrancato e rinvigorito.

Di seguito i commenti a caldo del tecnico Claudio Basso e della schiacciatrice Francesca Bosso, con le interviste realizzate per noi da Davide Moroni:

Ecco di seguito il comunicato stampa del Mondovì Volley:

È vittoria, piena e meritata, per il Mondovì Volley nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo. Capitan Aliberti e compagne si ritrovano in uno dei momenti più complicati della stagione e fermano, dopo 11 vittorie, la corsa della capolista Garlasco imponendosi 3-1 in terra pavese. Il “Puma” si dimostra bestia nera delle “Garlactigirls”, in quanto cinque degli otto punti persi da queste ultime sono stati per mano delle monregalesi.

Coach Basso ripropone Munari nel ruolo di opposto alla palleggiatrice Colombano, mentre non cambia per il resto: Bosso e Bole sono le schiacciatrici, Aliberti e Bergese le centrali, Monaco il libero, dando comunque spazio a tutta la panchina - esclusa la convalescente Picchiotti - durante la gara.

Garlasco risponde con la palleggiatrice Brandi, l’opposto Cicogna, le schiacciatrici Gallina e Rosina, le centrali Badini e Antignano e il libero Pecalli, inserendo a partita in corso Vecchi e Pasini.

Il primo set è delle padrone di casa, autrici di una partenza sprint a cui Mondovì fatica pesantemente ad opporsi. Il vantaggio si dilata immediatamente e dopo 25 minuti Garlasco è sull’1-0 (25-18). La seconda frazione inizia invece all’insegna dell’equilibrio, ma il “Puma” inizia a trovare certezze e a creare un gap sempre crescente (6-8, 13-16, 15-21) e impatta a quota uno (20-25).

Il terzo parziale è quello che può iniziare ad indirizzare la sfida e Mondovì Volley lo interpreta al meglio. Già il vantaggio è importante dopo pochi scambi (3-8), ma le viaggianti non alzano il piede dall’acceleratore e vanno ad imporsi in agilità (3-8, 6-16, 12-25). Punte nell’orgoglio, le vigevanesi tentano una reazione disperata ed il quarto set si trasforma presto in un punto a punto in cui nessuna delle atlete in campo vuole mollare di una virgola rispetto alle avversarie. Le monregalesi sembrano trovare lo spunto decisivo (18-21), ma Garlasco forza i vantaggi (24-24). Qui arriva l’ultimo graffio delle ospiti, che con la parallela di Bosso chiudono la contesa (24-26).

Mondovì Volley con questi tre punti resta al quinto posto in classifica: pochi i cambiamenti in quest’ultima, visti i successi di Florens, Villa Cortese, Alessandria e Palau, con le prime sei ormai staccate dal resto della concorrenza. Nel prossimo turno le rossoblu saranno ospiti di Chieri, vincente del derby contro il CUS Torino nell’ultimo turno: la sfida è in programma al Palafenera sabato 28 febbraio alle 18.30.

VOLLEY 2001 GARLASCO - MONDOVÌ VOLLEY 1-3 (25-18, 20-25, 12-25, 24-26)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Brandi 2, Vecchi 1, Pasini, Gallina 21, Rosina 10, Badini 7, Pecalli (L), Antignano 9, Cicogna 12. Non entrate: Marini, Di Tommaso, De Martino, Guaschino. Allenatore: Mazzola.

Battute sbagliate: 6. Battute vincenti: 6. Muri vincenti: 6.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 11, Imarisio, Sangoi, Fissore, Sclavo 2, Monaco (L), Bergese 13, Aliberti 14, Colombano 4, Munari 11, Bole 20. Non entrate: Picchiotti. Allenatore: Basso.

Battute sbagliate: 9. Battute vincenti: 8. Muri vincenti: 13.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Finalmente una prestazione davvero convincente, soprattutto per l’intensità che siamo riusciti a mantenere per tutta la gara. Nel primo set loro ci hanno messo seriamente in difficoltà, in particolare al servizio, e abbiamo dovuto stringere i denti per restare agganciati.

Con il passare dei punti però la squadra ha trovato ritmo e fiducia: abbiamo espresso un’ottima pallavolo, soprattutto a muro e in difesa, dove siamo riusciti a fare la differenza. Abbiamo lottato su ogni pallone, senza mollare mai, e questa è la risposta che volevamo dare. Una prova di carattere, oltre che di qualità.”

LE DICHIARAZIONI DI ELISA BOLE: “Siamo molto contente del risultato, abbiamo affrontato la partita con la massima concentrazione conoscendo l'avversario che veniva da un periodo molto positivo. Abbiamo lavorato in settimana e abbiamo archiviato il periodo di difficoltà che abbiamo passato. Abbiamo dimostrato la squadra che siamo e cosa siamo in grado di fare. Ora ci godiamo la vittoria ma poi pensiamo subito alla prossima gara.”

