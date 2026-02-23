Bra, torna la SuperStraBra per una giornata di sport e solidarietà

Un’intera città che corre, cammina e sorride per solidarietà. Domenica 12 aprile torna la SuperStraBra Vivicittà, corsa ludico ricreativa, giunta alla 39ª edizione. L’iniziativa è promossa dalla città di Bra e dalla Uisp comitato territoriale di Bra-Cuneo, per il volontariato, lo sport e la scuola, ricordando Antonio Panero.

L’acquisto del tagliando, al costo di 4 euro, è possibile presso la sede Uisp (via Mercantini, 9 - tel. 0172/431507), le società sportive, le associazioni di volontariato e le scuole, dando il diritto al ritiro del pettorale numerato e alla partecipazione all’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa.

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che avranno staccato almeno 200 biglietti.

Tra gli obiettivi c’è anche la promozione del territorio. Aperta a tutti, infatti, l’iscrizione alla passeggiata non competitiva è pensata per stare all’aria aperta e ammirare e gustare le bellezze paesaggistiche di vie e dintorni di Bra.

Previsti due punti di ristoro a San Michele con il classico bagnetto verde, salame e vino, a San Matteo per la frutta e il dolce, più il piatto di pasta all’arrivo offerto dall’organizzazione, che coglie l’occasione per ringraziare Radio Alba, perché seguirà tutta la manifestazione in diretta, nonché gli sponsor BCC e Mercatò.

Ritrovo dalle ore 8 in piazza Caduti per la Libertà per un percorso che conta 7,9 km. Pronti, partenza, via alle ore 10.15. Gambe in spalla!