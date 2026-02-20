Intelligenza artificiale, alleata strategica per le imprese del territorio [VIDEO]

L'intelligenza artificiale come alleata dei piccoli e medi imprenditori. E' su questo che si è concentrato un nuovo appuntamento organizzato da Confapi Cuneo, presso la nuova sede di corso Nizza. Una sala consiglio al completo ha ospitato il convegno dal titolo “AI: Il tempo ritrovato – Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”.





La direttrice Chiara Carlini ha diretto i lavori del terzo incontro, anche in diretta sui social, che si inserisce nell'ambito della rassegna “Impresa futura”.

Un’occasione esclusiva, riservata ai soli soci, pensata per offrire agli imprenditori strumenti immediatamente applicabili per trasformare tempo, dati e tecnologie in un reale vantaggio competitivo. La tavola rotonda ha riunito alcuni dei principali protagonisti e fornitori del settore, portando ad esempio casi reali, applicazioni concrete e soluzioni già adottate da aziende del territorio.



L’incontro si è aperto con l'introduzione del presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo a cui sono seguiti gli interventi di Ouadia Satori di Cuneo Consulenza, Flavio Cerato del Competence Center Nazionale per l’Industria CIM, Emanuel Caliman per GD System, Luca Calabrese CEo fi LCS, Liguria Consulting Solutions, Federico Persico, Ad di Trackyfood, Davide Dotta CEO dello Studio Dotta.



L'opportunità del convegno si è prestata in particolare per illustrare misure, contributi e opportunità disponibili per chi investe in innovazione, insieme a strategie operative utili nella gestione quotidiana dell’impresa che si potranno portare avanti attraverso percorsi di accompagnamento che l'associazione datoriale di categoria ha messo in campo per il 2026.

Carlo Cigna, direttore prodotti e tecnologie di eVISO e Alessandro De Florentiis, Head of Strategic Parthership in AI4I, l'Istituto di ricerca Italiano per l'Intelligenza Artificiale nell'Industria, hanno chiuso la tavola rotonda.