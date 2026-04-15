Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, Graglia: "Mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro"

Franco Graglia segretario provinciale di Forza Italia: “Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia. Mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro. La sua esperienza e le sue capacità, lo rendono la persona giusta al posto giusto. Il fatto poi che sia un figlio della Granda, rende questo suo prestigioso incarico un orgoglio per tutti noi, che amiamo il nostro territorio e consideriamo la politica un’azione importante per essere utile alle persone, alle comunità, alle istituzioni. Forza Italia cresce nei numeri, nei contenuti e nel valore. Il lavoro di squadra paga sempre e ci fa andare lontano, verso altri importanti traguardi”.