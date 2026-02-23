Mondovì ancora senza area camper, il centrosinistra: "Perché ancora si attende la realizzazione del progetto?"

Il tema della mancanza di un'area camper a Mondovì torna sui banchi del consiglio comunale con un'interrogazione del centrosinistra.

"Da anni è all’attenzione del Consiglio Comunale, attraverso interrogazioni ed interventi, l’esigenza di un’area camper a Mondovì - scrivono i consiglieri Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia -. Tre anni fa (24 febbraio 2023) il Sindaco rispondeva a un’interrogazione dei consiglieri di centrosinistra affermando che l’area era allo stato di progetto, che a quel momento erano al vaglio diverse collocazioni (tra cui un’area nella zona di via Langhe), che la realizzazione sarebbe stata entro il 2023 o i primi mesi del 2024, e che l’opera sarebbe stata finanziata con l’avanzo di amministrazione del bilancio di quell’anno".

"L’area camper, però, ad oggi non risulta realizzata - proseguono dal centrosinistra -. Nelle scorse settimane 15 comuni della nostra provincia, tra i quali diversi centri limitrofi alla nostra città, hanno visto finanziati i loro progetti per la creazione o l’ampliamento di aree di sosta camper attrezzate, grazie ai fondi nazionali del Fondo Unico Nazionale per il Turismo erogati dalla Regione Piemonte tramite apposita graduatoria. Il bando attribuisce un contributo a fondo perduto, pari all’80% della spesa ammissibile. Mondovì non risulta però tra i fruitori del finanziamento".

I consiglieri di centrosinistra Gasco, Morandini e Oreglia, nella convinzione che "la costruzione di un’area camper nella nostra città sia ormai esigenza imprescindibile, adeguata al flusso turistico specie in occasione delle maggiori manifestazioni della nostra città", chiedono dunque, con interrogazione protocollata il 20 febbraio, perché l’area camper non sia stata realizzata entro i termini prospettati dal sindaco, se l’Amministrazione abbia partecipato al bando regionale per l’assegnazione dei fondi FUNT o se abbia richiesto finanziamenti diversi; quale sia, ad oggi, il progetto e la collocazione dell’area camper, e se rimanga, dopo tre anni, l’impegno alla sua realizzazione.