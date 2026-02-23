Ultimo incontro formativo con gli amministratori locali con Patto Civico per la Granda

Sempre a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia, e sempre alle ore 18. Relatore l'avv. Paolo Piccinelli, Sindaco del comune di Neive e Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Si conclude con la terza tappa il percorso degli incontri formativi che Patto Civico per la Granda ha proposto a tutti gli amministratori comunali della provincia ed ai funzionari comunali interessati.

Inizialmente prevista per il 24 febbraio si svolgerà invece alle ore 18 di martedì 10 marzo: i Sindaci e gli Amministratori locali potranno così approfondire l'importante tema della sicurezza del nostro territorio e le responsabilità che la normativa pone in capo ai Primi Cittadini.

"Molti colleghi Amministratori ci hanno chiesto di dedicare una serata a questo tema perché ogni giorno da parte dei cittadini proviene la richiesta di maggiore sicurezza - spiega il coordinatore di Oatto Civico per la Granda Alberto Pettavino, consigliere comunale di Savigliano -. È necessario, oggi più che mai, fornire ai Sindaci tutte le conoscenze utili in un campo così delicato. Siamo particolarmente grati all'amico Paolo Piccinelli che, oltre ad essere Sindaco, è stato Generale dell'Arma dei Carabinieri e gode di ampia autorevolezza rispetto a questi temi".

Come sempre, durante la lezione sarà possibile porre domande e richiedere chiarimenti al relatore.

Per iscriversi è sufficiente compilare il format a questo indirizzo: tinyurl.com/SICUREZZA26