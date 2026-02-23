Referendum, giovedì 5 marzo incontro pubblico per le ragioni del "No" a Savigliano

Il Partito Democratico Circolo di Savigliano invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21 presso il Ridotto del Milanollo, piazza Turletti n°7, per approfondire e discutere le ragioni del "No" in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

L’appuntamento nasce dalla volontà di offrire ai cittadini uno spazio di confronto serio e documentato su una riforma che incide su aspetti fondamentali del nostro ordinamento.

"Riteniamo che il voto sia uno strumento essenziale di partecipazione democratica e che, proprio per questo, sia fondamentale arrivare alle urne con piena consapevolezza dei contenuti e delle conseguenze delle scelte che siamo chiamati a compiere", commentano i rappresentanti del partito.

Ospite della serata sarà Marco Gianoglio, saviglianese, oggi procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino, che offrirà un contributo tecnico e autorevole per aiutare a comprendere nel merito i punti centrali della riforma oggetto del referendum.

L’incontro sarà aperto al pubblico e prevederà uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti

Il Partito Democratico di Savigliano: "Informarsi è il primo passo per scegliere. Il 22 e 23 marzo andiamo a votare in modo consapevole!"