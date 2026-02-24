A Busca prosegue il servizio pasti a domicilio

Continua sul territorio comunale il servizio “Pasti a domicilio”, promosso e realizzato dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, a cui aderisce anche il Busca. Il servizio è rivolto alle persone che incontrano difficoltà nella preparazione dei pasti e necessitano di un supporto quotidiano.



"Dal 2022, grazie ai fondi comunali destinati al Consorzio, abbiamo potuto potenziare alcuni servizi particolarmente utili e richiesti, come quello dei pasti a domicilio – spiega la vicesindaca Beatrice Aimar –. Nel tempo il numero dei pasti distribuiti si è ampliato, arrivando a svariate centinaia sul territorio comunale".



Il Consorzio fornisce un pasto completo, scelto da un menu, secondo i gusti e le necessità della persona. La consegna avviene poco prima dell’orario del pasto, sette giorni su sette, compresi i festivi. È possibile anche scegliere solamente alcuni giorni la settimana, oltre che soltanto uno dei due pasti (la cena verrà consegnata insieme alle pietanze del mezzogiorno).



"La consegna a domicilio del pasto permette di instaurare un contatto diretto con la persona – conclude Aimar –. Si tratta di un servizio che non garantisce solo un supporto pratico, ma contribuisce anche a preservare il senso di autonomia, fondamentale per il benessere fisico ed emotivo, soprattutto per chi vive solo".



Il servizio è erogato dal Consorzio in collaborazione con Markas Srl, la Cooperativa Gesac e alcune residenze per anziani del territorio. In base al proprio ISEE, l’utente comparteciperà al costo secondo le proprie possibilità. Ne possono usufruire persone anziane prive di un’adeguata rete familiare, disabili o cittadini in condizioni di marginalità, d’isolamento sociale o in situazione di temporanea difficoltà. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 0171.334680.



Per Busca, la sede operativa del Consorzio è collocata presso la Casa della Salute, in piazza Santa Maria, con apertura il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00, è consigliato l’appuntamento contattando il numero 0171 334307.



