Il 27 febbraio si celebra per la prima volta la Giornata del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: cerimonia al Comando di Cuneo

A partire da quest’anno, ogni 27 febbraio si celebrerà la ricorrenza dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avvenuta il 27 febbraio del 1939 con il Regio Decreto n.333.

Tale ricorrenza è stata istituita con Decreto del Ministro dell’Interno del 27 febbraio 2025. La manifestazione avrà luogo presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Corso A. De Gasperi a partire dalle 10 alla presenza del Prefetto e delle Autorità civili, militari e religiose.

Il programma prevede l’onore ai caduti accompagnato dall’alzabandiera e dal saluto del Comandante al quale seguirà il conferimento delle benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, incardinato nel Ministero dell’Interno, doveva inizialmente coordinare i 94 corpi provinciali (94 era il numero delle Provincie che contava l’allora Regno d’Italia) numerati in ordine alfabetico e muniti di un proprio motto in latino.

Il regio decreto n. 333/1939, inoltre, dettava le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, definendo i compiti e le finalità del Corpo "il quale è chiamato a tutelare l’incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere". Il Corpo divenne un’organizzazione efficiente e al passo con i tempi, con l’ammodernamento delle sedi di servizio, del parco automezzi e con l’acquisto di nuove attrezzature. Inoltre, tra il 1940 e il 1941, si avviò la costruzione delle Scuole Centrali Antincendio, inaugurate il 4 agosto del 1941, complessa struttura costruita nell’area denominata “Capannelle” che prevedeva ampi spazi e grandi edifici, palestre e piscina, moderni laboratori tecnici di chimica, meccanica, idraulica, elettrotecnica e di costruzioni di materiali e che consentì un adeguato addestramento per le esigenze di ordinario soccorso e per quelle legate alla guerra allora in corso e che attualmente continua a forgiare i nuovi vigili del fuoco.

Si rende noto che la sede di servizio di Corso A. De Gasperi, per la ricorrenza, sarà aperta al pubblico in orario 15-17.30 per la eventuale accoglienza dei cittadini con i propri bambini.