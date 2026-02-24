Lutto a Robilante per la scomparsa dell’ex sindaco Biagio "Gino" Bedino

Lutto a Robilante per l’improvvisa scomparsa, questa mattina, in seguito a un improvviso malore, di Biagio "Gino" Bedino, 73 anni, già sindaco del paese negli anni dal 2009 al 2014.

A darne l’annuncio la moglie Giancarla insieme ai figli Matteo con Michela, Clara, Marco con Chiara, le nipoti Sofia e Carlotta, unitamente a Luna, Stella e Zelda.

A ricordarlo in queste ore l’attuale prima cittadina Enrica Giraudo e l’Amministrazione comunale di Robilante, che "con sincera vicinanza si uniscono al dolore della famiglia per il grave e improvviso lutto che l'ha colpita" ricordando la dedizione e il servizio reso alla comunità dall’ex amministratore, impegnato anche nel volontariato e nel locale centro anziani.

Bedino viene anche ricordato a Madonna dell’Olmo, dove abitò prima della pensione e dove fu a lungo presidente del comitato di quartiere.

I funerali, provenienti dall'abitazione di strada Vallone Missionari 18, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Donato in Robilante giovedì 26 febbraio alle ore 15. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Magliano Alpi.

Il rosario sarà recitato domani sera, mercoledì 25 febbraio, alle ore 20 nella stessa parrocchiale.

Messe di settima domenica 8 marzo alle ore 11; trigesima domenica 22 marzo alle ore 11.