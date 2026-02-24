A Mondovì torna il festival Funamboli, quest'anno dedicato a parole e musica

È stata presentata nella mattinata di martedì 24 febbraio, durante la conferenza stampa dedicata alla stagione di eventi di Mondovì, l’edizione 2026 del Festival Funamboli.

La kermesse organizzata dall’associazione culturale Gli Spigolatori ETS è giunta ormai alla settima edizione e per quest’anno proporrà la tematica “Cantami o diva: storie di musiche e parole”.

La musica incontra la letteratura, il cantautorato si fa poesia, e a metà strada tra le sette note e la musa Calliope si sviluppa un cartellone ricco di appuntamenti.

“Siamo molto felici di portare a Mondovì una manifestazione che, ancora una volta, costruisce cultura attraverso diverse forme d’arte” – questo il commento dell'associazione – “Per il 2026 abbiamo scelto la musica, che ci affascina, accompagna le nostre vite, fa da colonna sonora di ricordi ed esperienze. Ci saranno molti nomi importanti del panorama nazionale e ci riserviamo ancora di svelare qualche sorpresa cammin facendo.”

Tutti gli ospiti prenderanno parte a un talk all’interno del quale parleranno della loro esperienza umana e professionale, presenteranno i loro libri e uniranno, attraverso le parole, la musica alla letteratura.

Di seguito il calendario di Funamboli 2026:

- 15 maggio: Bandabardò

- 16 maggio: Orchestra del mare

- 26 maggio: Vasco Brondi

- 4 giugno: Omar Pedrini – Talk and play

- 5 giugno: il violino di Auschwitz

- 12 giugno: Fondazione Gaber