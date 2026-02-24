Confartigianato Cuneo porta i valori dell’artigianato tra i banchi di scuola [FOTO E VIDEO]

Prosegue con successo il percorso di Confartigianato Cuneo dedicato alla promozione del lavoro artigianale nelle scuole della Granda. Dopo l’incontro presso la Scuola Primaria di Villar san Costanzo, nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, l’iniziativa ha fatto tappa a Ceva, presso il Teatro Marenco, dove oltre un centinaio di studenti degli Istituti Comprensivi “Momigliano” di Ceva e “Bossolasco Alta Langa” di Murazzano, hanno partecipato ad un primo momento di confronto e orientamento dedicato al loro futuro professionale.

Con l’aiuto del formatore Gigi Cotichella, autore del format “Lavori in gioco” e collaboratore di Confartigianato per il progetto, ragazze e ragazzi hanno potuto avvicinarsi al mondo dell’artigianato attraverso testimonianze, esempi virtuosi e il racconto diretto di chi ogni giorno trasforma passione e competenza in impresa. Un’occasione preziosa per parlare di talenti, di scelte consapevoli e delle opportunità che il territorio offre a chi desidera costruire il proprio percorso restando legato alla comunità locale.

In rappresentanza del Comune di Ceva hanno portato il proprio saluto istituzionale il Sindaco Fabio Mottinelli, l’Assessore alla Scuola Laura Amerio, l’Assessore alle Manifestazioni Luca Prato e il Consigliere con delega alla Cultura Manuel Alciati, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti, scuola e associazioni di categoria per accompagnare i giovani nelle scelte formative e professionali.

Per Confartigianato Cuneo sono intervenuti il Presidente della Zona di Ceva, Giorgio Merlino, il Consigliere Paolo Marsilio, il vicepresidente vicario di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia e alcuni artigiani protagonisti della “Scacchiera Artigiana Ceva”, esempio concreto di sinergia tra imprese locali e valorizzazione dei mestieri tradizionali in chiave moderna.

Il progetto “Scacchiera Artigiana” rappresenta infatti un simbolo tangibile di collaborazione tra diverse competenze. Nato nel 2025, è frutto della sinergia tra Ivano Mario Ghiglia per la lavorazione del marmo, la Carpenteria Metallica Canova snc per il ferro e la falegnameria “Arte in Legno” di Andrea Michelis insieme al figlio Paolo per il legno. Tre realtà del territorio che, unendo saperi artigianali differenti, hanno dato vita a un’opera capace di raccontare la qualità, la creatività e la forza del fare impresa in modo condiviso.

Durante l’incontro gli studenti hanno potuto comprendere come l’artigianato non rappresenti soltanto una tradizione da custodire, ma un settore dinamico e innovativo, in grado di offrire concrete prospettive occupazionali e di crescita personale. È emerso con forza il messaggio che scegliere un percorso artigianale significa investire sulle proprie capacità manuali e creative, ma anche sviluppare competenze tecniche, imprenditoriali e relazionali sempre più richieste dal mercato.

«Investire sui giovani – dichiarano il presidente zonale Merlino e il vicepresidente provinciale Quaglia - significa investire sul domani del nostro territorio. È il filo conduttore dell’iniziativa, che punta a rafforzare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo una cultura dell’impresa fondata su qualità, passione e responsabilità. A nome di Confartigianato Cuneo porgiamo un sentito ringraziamento alle dirigenze scolastiche, ai docenti e all’Amministrazione comunale per la collaborazione e l’entusiasmo dimostrato, confermando la volontà di proseguire con nuove tappe questo percorso di orientamento. Un impegno concreto per accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle proprie attitudini e per costruire, insieme, un futuro solido e radicato nella ricchezza del territorio».