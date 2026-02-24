Al Castello di Fossano il vernissage per la “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026”

Grande attesa per il vernissage ufficiale dell’edizione 2026 della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda”, manifestazione in prove multiple, per donne open, fortemente voluta dal glorioso Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

La cerimonia di presentazione del grande evento ciclistico piemontese andrà in scena venerdì 6 marzo, con inizio previsto alle ore 18:00, presso l’incantevole scenario del “Castello degli Acaja” (Sala Barbero), in piazza Castello, a Fossano.

La challenge in tre prove, come lo scorso anno, gode del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali Prevenzione e Benessere, e del patrocinio di Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Fossano, della Città di Racconigi e di ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese).

Nella stagione agonistica 2025 il successo finale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda” andò alla russa Valeriia Valgonen (Universitat Politecnica Valencia), dominatrice della cronometro individuale “Memorial Franco Traversa” di Racconigi, davanti alla campionessa del mondo XCE Gaia Tormena (C.S. Esercito), vittoriosa nel tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie - Memorial Pinuccio ed Andrea Chiavassa” di Racconigi, ed alla possente bielorussa Hanna Tserakh (Aromitalia 3T Vaiano).

La giovane trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), vincitrice del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, primeggiò nella speciale graduatoria riservata alle junior, relegando sui restanti gradini del podio la russa Polina Danshina (PC Baix Ebre Tortosa) e la cronowomen Maria Acuti (Biesse - Carrera - Zambelli), prim’attrice alla cronometro individuale “Memorial Franco Traversa” di Racconigi.