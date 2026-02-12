Il mondo gravel protagonista al Cuneo Bike Festival: si presenta l'evento "TAP. Tutti a Pinerolo!"

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18,30, l’Open Baladin di Cuneo (piazza Foro Boario) ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Off” del Cuneo Bike Festival, dal titolo "Respirare le alte vie in primavera".

Protagonista della serata sarà il mondo gravel, con la presentazione di "TAP. Tutti a Pinerolo!", un evento ciclistico che debutterà sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 nel Pinerolese, e le prime anticipazioni su due pedalate gravel cuneesi organizzate dall'asd Fausto Coppi on the road: la "Fausto de Tierra", in programma sabato 27 giugno, e quella in calendario sabato 26 settembre all'interno della 6ª edizione del Cuneo Bike Festival.

L'incontro è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link bit.ly/cnbf-tap-presentazione.

A raccontare la genesi e lo spirito di "TAP. Tutti a Pinerolo!" sarà Elena Zappia, organizzatrice dell'evento insieme ad Andrea Collino e a Valeria Bertaccini. In dialogo con Francesca Pellegrino del collettivo CCPink, Zappia spiegherà come la TAP sia nata dal desiderio di offrire un'avventura in grado di far sentire i partecipanti in alta montagna in quel limbo in cui i grandi passi alpini sono ancora chiusi.

L'evento permetterà di scoprire un Pinerolese selvaggio e ancora battuto a partire dal campo base, sito al centro sportivo "Il Podio" di Porte di Pinerolo, che sarà il cuore pulsante dell'evento con area tende, area van, bivacco coperto e area food, attivo dal venerdì sera alla domenica. Le tracce, su terreni che richiedono bici gravel, mtb, e-gravel ed e-mtb, toccheranno i 1.600 metri di altitudine, ma daranno la sensazione di essere oltre quota 2.000 metri.

Sabato 6 giugno la Rucas-Montoso offrirà un primo assaggio della verticalità pinerolese, domenica 7 giugno la tappa regina toccherà il colle della Vaccera e il colle Lazzarà (1.595m), rappresentativi della zona. In entrambe le giornate sono previsti un percorso lungo e un percorso corto. Le iscrizioni all'evento, realizzato con il supporto di Turismo Torino e Provincia e Upslowtour-Pinerolese Terra di Bici e con la collaborazione tecnica di komoot, sono aperte sul sito tuttiapinerologravelevent.com.

"Guardiamo con grande attenzione al mondo gravel da diversi anni, e in autunno, grazie alla preziosa collaborazione dell'asd Fausto Coppi on the road, proporremo il primo evento gravel del Cuneo Bike Festival - dice l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino -. Con questo secondo evento off dell'anno, oltre a svelarne i primi dettagli, daremo spazio a un evento come 'TAP. Tutti a Pinerolo!", che promuove un turismo lento che valorizza eccellenze ancora poco note".

L'avvicinamento al Cuneo Bike Festival, che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 settembre, proseguirà a marzo con i primi appuntamenti del Bike to school e la partecipazione al Terres Monviso Outdoor Festival a Saluzzo da venerdì 13 a domenica 15 marzo.