Torna a Cuneo il Concorso Lirico Enzo Sordello: finale aperta al pubblico domenica 1 marzo alla Fondazione CRC

Torna a Cuneo l'11ª edizione del Concorso Lirico Enzo Sordello, evento che da oltre un decennio arricchisce il panorama culturale della città e rappresenta un'eccellenza unica nel territorio provinciale. La manifestazione, organizzata dagli Amici per la Musica di Cuneo in collaborazione con Promocuneo e Soroptimist International sezione di Cuneo, si svolgerà venerdì 28 febbraio con le selezioni e domenica 1 marzo con la finale aperta al pubblico dalle ore 15 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 17. L'ingresso è libero.

Il concorso si rivolge principalmente ai giovani under 35, offrendo opportunità concrete di crescita professionale tra cui borse di studio per i vincitori, possibilità di debutto nelle opere liriche del Cuneo Classica Festival, scritture dirette dai direttori artistici presenti in giuria e un'esperienza formativa di alto livello artistico.

Tra le novità di questa edizione spicca un premio esclusivo: la partecipazione gratuita a una masterclass tenuta dal Maestro Andrea Elena durante la settimana di Pasqua a Cuneo, seguita dalla rappresentazione de "La Cavalleria Rusticana" di Mascagni il 6 aprile davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio.

La giuria, presieduta dal celebre tenore Fabio Armiliato, è composta da importanti direttori artistici italiani e stranieri provenienti da Francia, Spagna e Portogallo, che negli anni hanno già scritturato numerosi partecipanti delle precedenti edizioni. Il livello artistico raggiunto dal concorso è testimoniato dai successi degli ex concorrenti sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, da Palermo a Torino, da Firenze a Roma, da Madrid a Barcellona. Un esempio eccellente è il baritono messicano Erman Olvera, vincitore del secondo posto nell'edizione 2018, che prossimamente debutterà ne "La Bohème" al Metropolitan Opera House di New York.

[Il baritono Erman Olvera]

Venerdì 27 febbraio, in anteprima al concorso, presso la Fondazione Casa Delfino in corso Nizza 2 a Cuneo, si terrà la presentazione del libro "Una vita in canto: L'alchimia della voce" del presidente di giuria Fabio Armiliato. Prenotazioni consigliate al numero 333 4984128 .

<figure class="image"> </figure>[Fabio Armiliato]