BASKET / Serie C: la Cogal Savigliano batte Lerici 79-69 e consolida il secondo posto nel girone

Prosegue il momento positivo della Cogal Savigliano che supera anche Gino Landini Lerici al termine di una partita comunque combattuta fino all’ultimo possesso e si conferma seconda forza del girone, ormai con un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici.

La partita di sabato vive sostanzialmente sull’equilibrio, con i biancorossi però sempre a condurre. Il primo tempo vede anche un tentativo di fuga delle Pantere che toccano anche il +9, salvo essere presto riassorbite con il tabellone che all’intervallo recita 36-31. Nel secondo tempo la Cogal gestisce il vantaggio pur non riuscendo a trovare lo strappo decisivo – eloquente il 25 pari con cui si chiude il terzo periodo -, ma il guizzo arriva solo a tre minuti dall’ultima sirena, quando un bel parziale dei padroni di casa fa lievitare il distacco fino a +13, chiudendo di fatto la contesa.

"Abbiamo gestito il ritmo della gara ma non il vantaggio che abbiamo quasi sempre mantenuto: dobbiamo essere più solidi sia quando le cose che sappiamo fare non ci riescono, sia quando riusciamo a fare un parziale per evitare di subire subito il rientro avversario – le parole di coach Siclari -. Bene nel secondo tempo aver trovato belle soluzioni con i pick centrali per Pulina e tanti falli a favore grazie a Bonatti".

Subito in campo anche il nuovo arrivato in casa Cogal Diego Isaia, che è tornato ad indossare la canotta delle Pantere dopo l’esperienza nella prima metà della stagione della Serie B.

La Cogal Savigliano tornerà in campo sabato sera, alle 18.30, sul campo di Azimut Vado.

COGAL SAVIGLIANO 79 – GINO LANDINI LERICI 69

22-11, 14-9, 25-25, 18-13

Savigliano: Romerio 17, Bonatti 16, Origlia, Agbogan, Abrate, Isaia 5, Pulina 24, Inglese 3, Giorsino 1, Ameteis 3, Molinario 2, Gioda 8. All.: Siclari