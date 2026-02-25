Da Miss Italia alla "Social Room" di Sanremo: Francesca Bergesio intervista i cantanti in gara dietro le quinte dell'Ariston

Il celebre Festival musicale nella Città dei Fiori è iniziato ieri, martedì 24 febbraio, e continuerà a essere il centro del mondo musicale italiano fino al 28 febbraio. Al Teatro Ariston a condurre le danze, o meglio, i canti il direttore artistico Carlo Conti con Laura Pausini che accolgono gli ospiti musicali, mentre dietro le quinte la diretta continua con Rai Radio2 nella Blueroom, dove gli artisti, una volta scesi dal palco, vengono intervistati dalla conduttrice Ema Stokholma e dal giornalista Gino Castaldo. Ma non solo: è stata anche allestita una "Social Room", un vero e proprio studio esclusivo situato all'interno del Festival della Canzone Italiana e utilizzato dalla radio ufficiale per creare contenuti interattivi, interviste in diretta e approfondimenti "dietro le quinte" durante le serate della kermesse.

Ad accogliere gli ospiti, la Social Squad: insieme allo speaker Vittorio Pettinato e la modella-attrice Laura Barth, c'è anche la piemontese Francesca Bergesio. La modella classe 2004, originaria di Cervere e braidese di nascita, aveva conquistato il titolo di "Miss Italia" nel 2023, e ora prosegue con slancio la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Alta 1 metro e 80, occhi curiosi e capelli castani, Francesca è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio.

Un percorso in ascesa per la giovane cerverese, diplomata al Liceo Classico Europeo di Torino, dove ha vissuto cinque anni in Convitto, scoprendo la passione per la recitazione, ora Francesca frequenta la Facoltà di Medicina a Roma e sogna di diventare medico. Prima di approdare su Rai Radio2, si è affermata nel mondo della moda, diventando un volto noto: lo scorso 5 dicembre è stata protagonista come testimonial, insieme all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio, del brand di abbigliamento "MFGA -Make Fashion Great Again", un marchio tutto 'made in Italy'.

Dopo una partecipazione a "L'Isola dei Famosi" e ormai archiviata la vicenda delle minacce che la modella ha ricevuto nel 2025 da un 32enne bresciano, Sanremo apre un nuovo capitolo per Francesca Bergesio, che ha potuto così intervistare personaggi quali Sal Da Vinci, Michele Bravi, Ermal Meta, Eddie Brock, Leo Gassman, Arisa, Elettra Lamborghini e Mara Sattei. Un motivo di orgoglio per il territorio cuneese, che continua a forgiare talenti capaci di affermarsi nei settori dal musicale allo sportivo, dalla moda allo spettacolo.