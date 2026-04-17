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Eventi | 17 aprile 2026, 15:03

Roccavione, questa sera la presentazione del libro “Lenga Plusa e le leggende del borgo perduto”

L'incontro presso la Biblioteca “Italo Calvino” sarà aperto a tutti gli interessati

Roccavione, questa sera la presentazione del libro “Lenga Plusa e le leggende del borgo perduto”

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45, presso la Biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in Piazza Don Chesta, si terrà la presentazione con letture del libro di Cinzia Racca “Lenga Plusa e le leggende del borgo perduto”, pubblicato da Primalpe e illustrato da Vanessa Rubino.

L’incontro sarà un’occasione per scoprire un volume che intreccia racconto, memoria e suggestioni legate al territorio, accompagnando il pubblico dentro atmosfere ricche di fascino e tradizione.

La serata è aperta a tutti gli interessati.

c.s.

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