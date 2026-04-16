“Da mura a cura”: in vendita 1000 mattoni del vecchio Baruffi, che diventeranno solidarietà

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 16 aprile, sul canale Eventbrite del Comune di Mondovì sarà possibile prenotare 1.000 mattoni di solidarietà provenienti dalla demolizione dell’istituto “Baruffi”. Consegna unica con relativa donazione il 24 maggio in piazza IV Novembre.

"Ci sono muri che non sono solo muri. Sono aule, voci, amicizie, attese prima di un’interrogazione, insegnanti che hanno lasciato il segno. Il “Baruffi” è stato tutto questo per generazioni di studenti. Oggi quell’edificio viene demolito, ma la sua storia non va perduta".

Questo lo spirito con il quale la Provincia di Cuneo e il Comune di Mondovì - leggasi uca Robaldo, presidente della prima e sindaco del secondo - hanno organizzato l’iniziativa “Da Mura a Cura”, dando l’opportunità di acquistare simbolicamente uno o più mattoni originali del vecchio istituto “G. Baruffi”.

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 16 aprile, gli interessati potranno prenotare i singoli mattoni sul canale Eventbrite del Comune di Mondovì e, nello specifico, al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.com/cc/da-mura-a-cura-1000-mattoni-di-solidarieta-4834243 .

Due le tipologie opzionabili: 900 mattoni da 10,00 euro e 100 mattoni da 100,00 euro. Sarà possibile finalizzare il pagamento e ritirare i mattoni stessi soltanto nella giornata di domenica 24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 in piazza IV Novembre. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva ETS alla quale, il 24 maggio, sarà possibile versare il contributo in contanti, tramite Satispay o con bonifico bancario anticipato (presentando nella data di consegna l’apposita ricevuta) al seguente IBAN: IT88M0342546480CC0342000936.