KICK JITSU / Il campione bovesano Francesco Fina ricevuto in Regione

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha ricevuto a Palazzo Lascaris mercoledì 25 febbraio, Francesco Fina, neocampione del mondo di Kick Jitsu di Boves.

Il giovane bovesano, 21 anni, (tesserato per l’Asd Evoluzione Boves) ha dominato il torneo nella categoria 71kg, disputatosi a Il Cairo (Egitto) nello scorso mese di dicembre. Un importante traguardo che va ad arricchire il suo ricco palmares nonostante la giovane età.

Il vicepresidente Graglia nel premiare il neocampione con una targa di riconoscimento, ha espresso un sincero ringraziamento per i risultati ottenuti: "Francesco è un esempio di impegno, disciplina e determinazione. La sua dedizione quotidiana, la passione con cui affronta ogni allenamento e l’umiltà che dimostra sia nelle vittorie che nelle sfide, lo rendono un modello per tutti coloro che credono nei valori autentici dello sport. Il suo percorso, - continua Graglia - fatto di sacrifici e costanza, testimonia che il vero successo nasce dalla volontà di migliorarsi ogni giorno”.

Il giovane campione di Kick Jitsu è stato accompagnato dal Maestro Fabio Fantini, dal tecnico Livio Massa, dai genitori Andrea Fina e Emanuela Dessì e dai suoi due fratelli Lorenzo e Matteo, anch’essi campioni nella medesima disciplina.