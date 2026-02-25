SUPERLEGA / Cuneo chiude male la sua prima stagione di A1: travolta da Milano 3-0

Termina nel peggiore dei modi l’avventura nel primo campionato di SuperLega per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, travolta in ogni fondamentale da Milano nell’ultima giornata di regular season. Una ricezione in evidente difficoltà, un Baranowicz costretto più a correre che a palleggiare e un attacco con le ali spuntate fotografano una partita a senso unico in favore dell’Allianz, con i piemontesi lontani parenti della squadra brillante ammirata nella prima parte di stagione.

La Cuneo vista nell’ultimo mese, specchio di quella scesa in campo anche contro Milano, lascia ancora una volta molto amaro in bocca a coach Battocchio: raggiunta la salvezza, la sensazione è quella di una squadra che abbia tirato i remi in barca, limitandosi al “compitino”. Eppure il calendario non è affatto finito. Domani, giovedì 26 febbraio, la MA Acqua S.Bernardo volerà a Dubai per un torneo internazionale a sette squadre (due italiane), con esordio venerdì contro Cisterna e con gli “aggregati” Fedrizzi e Petkov da Grottazzolina.

Al rientro in Italia, via ai playoff per il quinto posto validi per la Challenge Cup: se l’obiettivo è quello di prolungare davvero la stagione, servirà tutt’altra Cuneo, più vicina a quella di inizio campionato che non alla versione opaca vista nelle ultime settimane.

IL MATCH

L’Allianz parte a razzo 2-0 con Recine al servizio, allunga a 4-1 su attacco fuori di Feral e 5-1 grazie a Reggers. Dalla linea dei nove metri piove l’ace del 7-2 sempre di Reggers, muro di Caneschi su Feral (9-3), diagonale di Recine (10-3). Strehlau lascia il posto a Cattaneo; Recina mura Feral (12-4), Masulovic piazza l’ace (17-7), Reggers infila diagonale (18-7) e mura Zaytsev (19-7).

Battocchio rivoluziona: Bonomi-Sala per Baranowicz-Feral, Giraudo rileva Zaytsev. Milano macina con Otsuka (20-8), mani-fuori su Sala (21-8), pipe di Recine (22-8). Primo break Cuneo arriva dal muro di Stefanovic su servizio Giraudo (23-11), ma l’errore al servizio di Stefanovic regala a Milano il primo set 25-12

Avvio di secondo set con Battocchio che ricompone il sestetto iniziale, ma Milano parte a spron battuto: Otsuka rompe gli equilibri sul 3-1, Masulovic piazza il primo tempo per il 4-1. Sul 5-2 entra Cattaneo al posto di Strehlau, in netta difficoltà. Cuneo accorcia con il muro di Feral (6-5), Reggers sbaglia il diagonale mandando in parità (6-6), ma il francese ribalta subito con il sorpasso (7-6).

Si lotta punto a punto, poi Milano strappa con Otsuka (16-14) e l’attacco out di Feral lancia l’Allianz sul 18-15. Francese lascia il posto a Sala, ma l’ace decisivo di Otsuka chiude il parziale sul 25-21, regalando a Milano il 2-0 nella partita.

Terzo set con Battocchio che conferma Sala opposto al posto di Feral e schiera Cattaneo in posto-4 per Strehlau. Milano ingrana subito la marcia alta e allunga sul 5-3 grazie all’ace di Reggers. Sala pareggia a quota 6 per Cuneo, ma l’errore in attacco regala a Milano il break dell’8-6. Masulovic mura Codarin (9-6), Reggers infila un diagonale letale dopo tre cambi palla falliti dai piemontesi (12-8), Cattaneo schiaccia out e vale il 13-8 per l’Allianz. Caneschi piazza il primo tempo del 16-8: Battocchio richiama Cattaneo (dentro Strehlau) e Baranowicz (fuori per Bonomi). Otsuka accelera ancora (17-9); Giraudo subentra a Zaytsev, Cuneo accorcia su errore di Reggers (18-11). Lindquist firma il 20-11, Recine spedisce al match-ball sul 24-15. Cuneo ne annulla tre con grinta, ma è Otsuka, MVP del match, a chiudere 25-18 e regalare a Milano la vittoria netta 3-0