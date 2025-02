Cuneo, dal 3 marzo in vigore la modifica dell'isola pedonale del Viale degli Angeli

Entra in vigore lunedì 3 marzo prossimo la modifica all’isola pedonale di Viale degli Angeli, con la riapertura al passaggio delle auto del tratto di Viale degli Angeli compreso tra Corso Brunet e Corso Vittorio Emanuele II.

La decisione nasce dalla necessità di alleggerire le aree che hanno assistito a un incremento significativo di passaggi di auto a seguito della chiusura al traffico del Viale nel 2020. Nel periodo delle restrizioni imposte dal Covid, infatti, la pedonalizzazione del Viale era stata estesa anche ai giorni feriali (con un indubbio appesantimento del traffico in particolare su Via Bersezio). Ora, mentre si conferma la scelta della pedonalizzazione per continuare a godere di uno spazio libero dalle auto, si introducono alcune modifiche per migliorare la viabilità.

Nei giorni feriali di tutto l’anno, quindi, il Viale sarà chiuso al traffico veicolare a partire da Corso Vittorio Emanuele II e fino al Santuario degli Angeli , ad eccezione della fascia oraria dalle 7.30 alle 9, in cui tutto il Viale resterà aperto alle auto. Nei sabati, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali resterà in vigore l’isola pedonale da Corso Brunet al Santuario .

Le ricadute di questa modifica saranno monitorate con la misurazione dei flussi di traffico e si tornerà a verificare l’efficacia di questa soluzione.

Così spiega l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino: “Abbiamo ragionato a lungo su come rispondere al bisogno di garantire spazi pedonalizzati e di alleggerire il traffico in alcune vie. La soluzione adottata, condivisa anche in Commissione consiliare, è nel senso del male minore e prova a tenere insieme le due esigenze, accorciando di 450 metri, vale a dire del 20%, l’isola pedonale (che così misurerà oltre 1.450 mt). Anche noi avremmo preferito lasciare intatta l’area pedonale del Viale degli Angeli, ma ci sono ancora troppe auto che si muovono in città. Continuiamo a lavorare per incrementare l’uso della bici e del trasporto pubblico locale, per creare parcheggi di testata, perché la mobilità sostenibile possa prendere sempre più piede in città e le pedonalizzazioni possano aumentare, ma il cambiamento degli stili di vita di una collettività è un processo che richiede tanto tempo”.