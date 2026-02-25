VOLLEY DM / Ottavo successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì

Ottavo successo per i cadetti del VBC Mondovì che nel posticipo domenicale piegano in trasferta il PVL Ciriè con un convincente 3-0 (22-25,21-25,24-26) al termine di una gara ordinata e giocata su livelli più che buoni. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, si portano a quota 25, confermando la propria settima posizione a -4 dall’ Alba sesto ed a +3 sul Genola ottavo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Borsarelli e Bertano.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 15 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 18-15 e poi sul 22-17, quindi controllano il tentativo di rientro dei padroni di casa, chiudendo 25-22.

Nella seconda frazione, con Bertano in campo al centro, vi è sostanziale equilibrio sino al 14 pari, poi i monregalesi, con l’ inserimento di Borsarelli come opposto, cambiano passo e vanno via, portandosi prima sul 19-16 e poi chiudendo 25-21.

Nel terzo set, con le conferme sia di Borsarelli nel ruolo di opposto che Bertano al centro, vi è grande equilibrio sino al 14 pari, poi i monregalesi allungano sino al 18-15 grazie a due ace consecutivi di Bertano, quindi vengono ripresi sul 20-20. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 24 pari, quando sono i monregalesi a piazzaro lo spunto vincente, chiudendo ai vantaggi 26-24, mentre entra Mastantuoni in palleggio in prima linea.

Sabato i cadetti del VBC Mondovì giocheranno alle ore 17.30 a Busca con l’ obbiettivo di conquistare il nono successo stagionale.

PVL CIRIE’ - VBC MONDOVI’ 0-3 (22-25,21-25,24-26)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Bernardi (K), Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Borsarelli, Bertano, Cuniberti, Monge, Gallia (L2). ALL: Riccardo Gallia