VOLLEY / Chiusa la regular season, all'orizzonte nuovi impegni per Cuneo

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo chiude la sua prima regular season in SuperLega all'Allianz Cloud, purtroppo senza portare a casa risultato e all’11° posto della classifica, che seppur con qualche rammarico condividibile, significa aver raggiunto l’obiettivo stagionale e sapere di avere davanti una nuova stagione nella massima serie italiana

Se la SuperLega nella stagione 2026/2027 è una skill sbloccata, nel prossimo futuro dei biancoblù si aprono due scenari dove performare; da domani la squadra sarà a Dubai per partecipare al NAS Sports Tournament 2026 con la denominazione ALTADAWI, mentre ad aprile inizieranno i Play Off 5° posto, dove la vincitrice staccherà il pass per la Challenge CUP della prossima stagione.

In merito alla partecipazione del torneo emiratino, il Presidente Gabriele Costamagna: « Domani partiamo per Dubai, un torneo internazionale che rappresenta un’opportunità importante per crescere, confrontarci con realtà diverse e far parlare di noi anche fuori dai confini italiani. Portiamo con noi la nostra identità, il nostro lavoro quotidiano e l’ambizione di continuare a costruire qualcosa di solido. Ogni esperienza internazionale è un passo avanti nel percorso del Cuneo Volley».

Ulteriori informazioni, calendari e risultati sul sito ufficiale nas.volleystation.com/en/