Mondovì, è morto il Commendator Pietro Chiale, ex braccio destro di Michele Ferrero

Mondovì dice addio a Pietro Chiale, morto all'età di 89 anni (ne avrebbe compiuti 90 a luglio).

Ex dirigente della Ferrero di Alba, era stato a lungo braccio destro del fondatore dell'industria dolciaria. Con Michele Ferrero il Commendator Chiale aveva instaurato un rapporto quasi fraterno: entrato in fabbrica nei primi anni'60 per seguire la parte degli immobili, in seguito aveva iniziato ad affiancare il signor Michele diventandone in breve tempo l'uomo di fiducia. Lo aveva seguito fino alla sua morte, avvenuta il 14 febbraio del 2015

Pietro Chiale lascia la moglie Ada, la figlia Roberta con il genero Brunello, i nipoti Isabella ed Umberto Mario con parenti tutti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, mercoledì 26 febbraio, alle 15.30 nella Parrocchia del Sacro Cuore in Mondovì Altipiano.