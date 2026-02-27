A marzo il Raduno Safari d’Epoca: auto storiche tra Langhe e animali

Un pomeriggio all’insegna dei motori storici, del paesaggio e di un’esperienza davvero fuori dal comune. Domenica 15 marzo è in programma il Raduno Safari d’Epoca, appuntamento ormai atteso dagli appassionati di auto storiche, organizzato da Claudio Bernardi.

Il ritrovo è fissato tra le 13.00 e le 14.20 nella piazza principale di Morozzo, dove le vetture – rigorosamente d’epoca, con almeno 20 anni di età – saranno esposte al pubblico. Le iscrizioni si svolgeranno presso il Bar Bughi, adiacente alla piazza, che offrirà un caffè a ogni mezzo partecipante. A tutti gli iscritti sarà inoltre consegnata una welcome bag. Il numero massimo di vetture ammesse è fissato a 80.

Alle 14.30 partirà il corteo, che attraverserà le suggestive colline delle Langhe per raggiungere il Parco Safari di Murazzano. Qui i partecipanti potranno vivere l’emozione unica di sfilare a bordo della propria auto storica tra leoni, lupi, bisonti, tigri e altri animali. Il biglietto d’ingresso è riservato ai partecipanti al prezzo speciale di 12 euro a persona.

Il percorso prevede un primo giro senza soste, seguito dalla possibilità di rientrare e parcheggiare per visitare il parco a piedi e osservare da vicino gli animali. È compresa anche la visita al rettilario e, prima della ripartenza, verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Intorno alle 18.00 il gruppo farà rientro lungo un itinerario panoramico che, partendo dal centro di Murazzano, passerà davanti al suggestivo Sacrario di San Bernardo.

Per chi desidera concludere la giornata in compagnia, è prevista una cena facoltativa presso il ristorante La Dimora del Contadino, con menù Raduno al costo di 20 euro tutto compreso. Le prenotazioni per la cena dovranno pervenire entro il 9 marzo.

Per motivi di sicurezza, legati alla presenza di animali liberi, possono partecipare al Safari esclusivamente mezzi d’epoca chiusi. Cabriolet e motocicli potranno prendere parte al tour, ma per l’ingresso al Safari i partecipanti dovranno salire a bordo di auto chiuse di altri iscritti.

Per iscrizioni al raduno, alla cena e per qualsiasi informazione è possibile contattare Claudio Bernardi al 334 9368866 oppure via email a claudio.bernardi73@tiscali.it.