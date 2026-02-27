La 9 Miglia di Bra dà il via al Trofeo CorriPiemonte Strada 2026

Con la 34ªedizione della 9 Miglia di Bra (15,4km) di domenica 1 marzo prende il via il Trofeo CorriPiemonte Strada 2026, che si articolerà su 16 prove.

Si parte domenica per terminare l’8 dicembre con la 30ª edizione della Tre Miglia d’Oro di Novara.

Il trofeo toccherà tutte le province (eccezion fatta quest’anno per il VCO) e includerà anche tra le 16 prove il Campionato Regionale Individuale e CdS Assoluto e Master sui 10km il 3 maggio a Prato Sesia (3° 10k degli Assi) e dei 5km a Spinetta Marengo (AL) il 14 giugno, la 19ma AppleRun di Cavour, manifestazione nazionale sui 10km, in calendario il 1 novembre.

Tornando alla 9 Miglia di Bra, oltre 700 gli atleti attesi al via: organizza Atl. Avis Bra Gas.