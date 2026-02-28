A Cuneo apre uno sportello informativo per chi vuole intraprendere il Cammino di Santiago

Chi sogna di percorrere il Cammino di Santiago avrà presto un punto di riferimento in città. A partire da venerdì 6 marzo, la Confraternita San Giacomo di Cuneo apre uno sportello informativo dedicato al Cammino di Santiago e ad altri percorsi devozionali, ospitato in Contrada Mondovì 15, presso il Museo Diocesano. Lo sportello sarà attivo ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18.

Gli addetti della Confraternita accoglieranno chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei cammini, offrendo informazioni pratiche e orientamento spirituale per affrontare il viaggio verso Santiago in autentico spirito pellegrino. Sarà possibile ottenere spiegazioni sulla Credenziale, il documento che attesta ufficialmente lo status di pellegrino, e riceverla direttamente sul posto su richiesta. Lo sportello si propone anche come luogo di incontro e condivisione, dove chi ha già percorso il Cammino potrà confrontarsi con chi si sta preparando a partire, creando una piccola comunità di viandanti.