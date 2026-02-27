Sampeyre, riunito il Consiglio Comunale dei piccoli: spazio alla gentilezza

Mercoledì 25 febbraio si è svolta, nella sala consiliare del Comune di Sampeyre, la prima riunione del Consiglio Comunale dei piccoli, iniziativa nata all’interno della scuola dell’infanzia del paese e rivolta ai bambini dell’ultimo anno di frequenza. Il progetto prevede che il Sindaco di Sampeyre, Roberto Dadone, convochi il Consiglio due volte all’anno per ascoltare idee e proposte dei più piccoli in tema di gentilezza, per poi realizzare azioni concrete a beneficio della comunità locale.



All’ordine del giorno vi era l’analisi delle azioni gentili messe in atto dall’inizio dell’anno scolastico in corso e la comunicazione delle proposte di attività future. Del primo punto fanno parte la celebrazione della Giornata mondiale della gentilezza del 13 novembre e della Giornata internazionale dell’albero del 21 novembre. I bambini hanno inoltre partecipato a una raccolta doni promossa dalla Croce Rossa Italiana a favore dei bimbi in difficoltà della valle e hanno realizzato negli spazi esterni a piano terra del municipio una “vetrina della gentilezza”, allestita come segno visibile dell’impegno assunto con parole gentili, lavoretti artistici e uno striscione con le impronte di tutti gli studenti iscritti al plesso di Sampeyre della scuola. Tra le azioni in programma, figurano invece la realizzazione di una “panchina della gentilezza”, che sarà posizionata in uno spazio da definire in paese, e la costruzione di una mangiatoia per piccoli uccelli con materiali di recupero, pensata come gesto gentile verso gli animali che durante l’inverno faticano a procurarsi il cibo.



«Quando il plesso scolastico di Sampeyre mi ha proposto di istituire questo speciale Consiglio Comunale ho aderito alla proposta, arrivata dalla docente Stefania Baralis, con grande entusiasmo e convinzione – dice il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone –: l’educazione alla politica, intesa nel senso dell’occuparsi delle questioni che riguardano la comunità, è un percorso bellissimo da avviare in questo modo. Aver messo particolarmente a fuoco il tema della gentilezza è un ulteriore elemento di grande importanza, poiché educare alla gentilezza e mettere in evidenza l’importanza delle azioni gentili è un modo meraviglioso di formare i cittadini del futuro».



Il Consiglio Comunale dei piccoli è nato nel novembre scorso con l’obiettivo di promuovere un’educazione alla cittadinanza attiva e gentile sin dalla scuola dell’infanzia. Il progetto si fonda sulla collaborazione tra il plesso locale dell’Istituto Comprensivo Venasca - Costigliole Saluzzo e il Comune di Sampeyre. Ha portato all’elezione di un sindaco, di un vicesindaco e di consiglieri all’interno del gruppo dei bambini dell’ultimo anno: le cariche sono coperte da Isabel, sindaca, Sara, vicesindaca, e Thomas, Margherita, Lea, Giada, Beatrice e Loredana in qualità di consiglieri. Il Consiglio resta in carica fino a giugno, con il passaggio alla scuola primaria. Alle attività partecipano anche i bambini di tre e quattro anni, coinvolti nelle esperienze, nelle uscite e nei momenti condivisi previsti nel corso dell’anno scolastico. È stato inoltre redatto un regolamento per il funzionamento del Consiglio, che sancisce la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.



Il Consiglio Comunale dei piccoli è uno spazio strutturato di partecipazione e crescita, in cui si portano bambine e bambini a familiarizzare con le istituzioni locali e a sperimentare il valore della collaborazione e del rispetto reciproco. La prossima riunione è in programma nel mese di maggio.