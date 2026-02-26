"Amico Cane": la Pet Therapy arriva all'Hospice di Busca con l'Associazione La Cura nello Sguardo

È ufficialmente iniziato martedì 10 febbraio, presso l'Hospice di Busca, il progetto "Amico Cane – Attività Assistite dagli Animali (AAA)", iniziativa promossa, organizzata e finanziata dall'Associazione "La Cura nello Sguardo". L'intervento introduce stabilmente la Pet Therapy all'interno della struttura, offrendo agli ospiti momenti preziosi di incontro, relazione e benessere grazie alla presenza di cani appositamente addestrati.

Gli incontri si svolgono ogni martedì e rappresentano un appuntamento atteso e significativo per gli ospiti. Le attività sono guidate con professionalità e sensibilità dall'educatrice cinofila Marta Cometto, che ne assicura lo svolgimento nel pieno rispetto della sicurezza, della dignità e dei bisogni di ciascun paziente. Accanto a lei operano i volontari dell'Associazione "La Cura nello Sguardo", formati durante il corso svoltosi nel 2025 e concluso a gennaio 2026: un percorso che ha fornito loro competenze specifiche per intervenire in contesti di fragilità e accompagnare con discrezione e attenzione ogni momento dell'attività.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la vicinanza di un animale, capace di offrire affetto incondizionato e ascolto silenzioso, possa stimolare emozioni positive, favorire il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita anche in situazioni di malattia. Durante gli incontri, gli ospiti possono accarezzare, accudire e giocare con i cani, partecipando ad attività di collaborazione e interazione studiate in base alle capacità e ai bisogni individuali.

Le Attività Assistite dagli Animali contribuiscono a creare un clima più sereno e accogliente all'interno dell'Hospice, rafforzando le relazioni tra pazienti, familiari e personale sanitario. La presenza dei cani aiuta a ridurre stress e ansia, stimola la comunicazione e la socializzazione, favorisce l'espressione delle emozioni e valorizza le capacità residue degli ospiti.

Ogni incontro è progettato con grande attenzione, nel rispetto dei ritmi e delle esigenze di ciascun paziente. Le attività comprendono momenti di spazzolamento, semplici esercizi di collaborazione, giochi di memoria e fantasia e occasioni di accudimento, offrendo esperienze sensoriali, cognitive ed emotive significative.

Il progetto "Amico Cane" è reso possibile anche grazie alla generosità dei sostenitori e, in particolare, della famiglia Gosso, le cui donazioni hanno permesso di trasformare questa iniziativa in una concreta opportunità di benessere per gli ospiti dell'Hospice di Busca.

Grazie a questo percorso, ogni martedì diventa un'occasione speciale di cura, relazione e condivisione, capace di portare sorrisi, leggerezza e un prezioso senso di comunità all'interno della struttura.