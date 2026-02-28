SCI ALPINO / Saracco quarto nello slalom che ha chiuso la tappa nipponica della Far East Cup

La tappa della Far East Cup sulle piste nipponiche di Sugadairakohgen si è conclusa con uno Slalom.

Nella gara maschile successo dell'austriaco Christoph Meissl con il tempo totale di 1’,46”,37/100 e con distacchi rispettivamente di 75/100 e di 82/100 sullo statunitense Luke Winters e sull’australiano Hugh Mcadam.

Al quarto posto il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 1”,11/100. Al ventesimo posto il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito.

A Tesido-Taisten venerdì 27 febbraio si è disputato uno Slalom in notturna valido per i campionati nazionali giovanili messicani, vinto dalla finanziera altoatesina Celina Haller con il tempo totale di1’, 27”,19/100. Da segnalare l’undicesimo posto a 98/100 della genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, seconda delle Aspiranti, mentre l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere si è classificata tredicesima e Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx diciottesima