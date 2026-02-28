 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 28 febbraio 2026, 11:58

SCI ALPINO / Saracco quarto nello slalom che ha chiuso la tappa nipponica della Far East Cup

Ventesimo posto per il cuneese Corrado Barbera

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

La tappa della Far East Cup sulle piste nipponiche di Sugadairakohgen si è conclusa con uno Slalom. 

Nella gara maschile successo dell'austriaco Christoph Meissl con il tempo totale di 1’,46”,37/100 e con distacchi rispettivamente di 75/100 e di 82/100 sullo statunitense Luke Winters e sull’australiano Hugh Mcadam. 

Al quarto posto il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 1”,11/100. Al ventesimo posto il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito.

A Tesido-Taisten venerdì 27 febbraio si è disputato uno Slalom in notturna valido per i campionati nazionali giovanili messicani, vinto dalla finanziera altoatesina Celina Haller con il tempo totale di1’, 27”,19/100. Da segnalare l’undicesimo posto a 98/100 della genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, seconda delle Aspiranti, mentre l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere si è classificata tredicesima e Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx diciottesima

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium