Maltempo nel weekend: neve e pioggia traghettano la Granda verso la fine dell'inverno

Le correnti da est più fredde in arrivo da stasera attiveranno una bassa pressione sul Nord Africa, che porterà un po' di precipitazioni sulle nostre regioni. Neve fino 800/900 m sulle Alpi, piogge anche forti sul levante Ligure e piogge deboli altrove.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 28 febbraio

Cielo generalmente variabile ma con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul Piemonte. Sulla Liguria di levante piogge anche intense in attenuazione in serata. Temperature massime in calo per l'inizio dell'afflusso di aria più fresca da est unita alla copertura nuvolosa, con valori non oltre i 12/13 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Sabato 1 marzo

L'inizio della primavera meteorologica da calendario non coinciderà con la fine dell'inverno come fenomenologia. Infatti il cielo sarà molto nuvoloso o coperto soprattutto sui settori alpini occidentali. L'aria più fredda porterà nevicate di moderata intensità fino gli 800/900 m con accumuli modesti, fino 15/20 cm a quote più alte sulle cime più a ridosso delle pianure. Meno neve sulle alte valli ai confini e sulla Valle d'Aosta. Piogge sulle pianure limitrofe sempre più deboli e irregolari andando verso est.

Temperature minime in aumento causa copertura nuvolosa, con valori tra 3 e 6 °C su pianure, fino 7/8° C sulle coste. Massime in netto calo e non oltre i 6/7 °C su pianure, mentre ancora attorno 10/12 °C sulle coste.

Venti deboli o moderati orientali su pianure orientali, settentrionali su pianure occidentali. Da moderati a forti in serata su Liguria centro-occidentali con raffiche anche oltre i 70/80 km/h, raffiche di grecale anche su Appennino di levante.

Domenica 2 marzo

Al mattino residue precipitazioni con quota neve in rialzo sulle Alpi Marittime. Graduale miglioramento con rasserenamenti sempre più ampi a partire da est. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sui settori di pianura nordorientali, massime in aumento sempre a partire da est e comprese tra 9 e 14 °C. Venti in attenuazione sulle pianure già dalla nottata, mentre rimarranno moderati o forti settentrionali/nordorientali sulla Liguria centro- occidentale. Raffiche ancora su alessandrino al mattino e su appennino di levante.

Tendenza da lunedì 3 marzo

L'alta pressione prenderà spazio ad inizio settimana con tempo decisamente più primaverile e temperature in rialzo, anche se almeno inizialmente le nottate potranno avere gelate diffuse sulle pianure piemontesi.

