SCI COPPA DEL MONDO / Super-G di Soldeu, giornata no per Brignone e Goggia: vince la tedesca Aicher

Federica Brignone di più, Sofia Goggia di meno, ma le capitane azzurre hanno comunque commesso errori nel primo Super-G della Coppa del Mondo femminile a Soldeu, dominato dalla ventiduenne tedesca Emma Aicher. Il talento emergente dello Ski Club Mahlstetten ha chiuso con il tempo di 1'26"72/100, precedendo per 88/100 la neozelandese Alice Robinson del Queenstown Alpine Ski Team e per 98/100 la svizzera Corinne Suter dello Ski Club Schwyz, vincitrice della Discesa che venerdì 27 febbraio aveva aperto il programma delle gare a Soldeu. Sesta piazza per la finanziera bergamasca Sofia Goggia, che resta comunque in testa con 20 punti di vantaggio su Alice Robinson nella classifica della Coppa del Mondo di Super-G. Ottava la finanziera trentina Laura Pirovano, mentre la campionessa olimpica Federica Brignone è giunta quindicesima, a causa di un errore all'ingresso del tratto più ripido della pista. Quindicesima la valtellinese Elena Curtoni del Centro Sportivo Esercito, ventunesima la poliziotta lecchese Roberta Melesi. E poi la più bella sorpresa: la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand ha dimostrato di meritare appieno il posto fisso in Coppa del Mondo e ha ottenuto il suo miglior piazzamento (almeno sinora) nel Circo Bianco, chiudendo ventitreesima, davanti alla finanziera gardenese Nicola Delago ma anche alla neo campionessa olimpica di Discesa, la statunitense Breezy Johnson.

Niente podio azzurro nemmeno nella Discesa che ha aperto il weekend maschile a Garmisch. Sulle nevi bavaresi trasformate dalle temperature ormai primaverili vittoria di Sua Maestà Marco Odermatt. Il campione rossocrociato portacolori dello Ski Club Hergiswil ha blindato il primato nella classifica generale e in quella di specialità, grazie al tempo di 1'47"57/100. Il podio è tutto svizzero, con Alexis Monney dello Ski Club Chatel-Saint-Denis e Stefan Rogentin del Lenzerheide Valbella che si sono piazzati secondo e terzo, rispettivamente a 4/100 e a 98/100. Quarto posto a 22/100 dal podio, ex aequo con il veterano austriaco Vincent Kriechmayr, per il finanziere gardesano Giovanni Franzoni che comunque conferma di essere ancora in forma. Ottavo e nono i carabinieri altoatesini Florian Schieder e Dominik Paris, ventesimo il poliziotto valsusino Mattia Casse, ventunesimo il finanziere altoatesino Christof Innerhofer e ventiquattresimo il valdostano Benjamin Alliod del Centro Sportivo Esercito.