VOLLEY FEMMINILE: Il Mondovì Volley conquista il successo in casa del Chieri ’76

A poche ore dalla serata finale del Festival di Sanremo, il Mondovì Volley scrive una serata da “Magica favola” e conquista il successo per 1-3 (23-25, 25-23, 18-25,25-27) in casa del Chieri ’76, portandosi a due punti dal terzo posto ora in mano ad Alessandria.

La sfida è stata un continuo alternarsi di emozioni, con il “Puma” a fare e disfare in diverse occasioni, tra partenze lente, rimonte fulminee e vantaggi dilapidati.

Ma i vantaggi portati a casa nel quarto parziale che significano vittoria valgono “La felicità e basta”. Coach Claudio Basso sceglie di riproporre il sestetto visto con Garlasco: la palleggiatrice è Colombano, opposta a Munari, Bole e Bosso sono le schiacciatrici, capitan Aliberti e Bergese le centrali, Monaco il libero.

Chieri ’76 risponde con Monetti al palleggio, Boufandar opposto, Agosto e Arbore in banda, Musaj e Occelli al centro, libero di ricezione Gagliardi e libero di difesa Stagnaro. Il primo set vede le padrone di casa partire forte e portarsi subito sull’8-2 e 13-5, con Mondovì Volley a fare fatica in tutti i fondamentali. Pian piano, però, il “Puma” inizia a macinare il suo gioco in attacco come in difesa, e il margine si riduce: c’è il pareggio a quota 19 ed un punto a punto a chiudere la frazione. L’ace di Bole chiude un tesissimo primo parziale (23-25).

La seconda frazione inizia con tre errori in battuta consecutivi (2-1), poi sono di nuovo le chieresi a prendere in mano la situazione (7-3) e Occelli a murare Bole (10-5).

Bosso prova a ricucire il divario grazie a un “rigore” (12-9). La fast di Aliberti vale il -1 (15-14) e l’invasione di Musaj la parità (15-15). Bole con una parallela da antologia segna il +3 (16-19). Le chieresi provano a tornare sotto sulla P1 ospite (20-20) e sorpassano con il muro su Munari (23-22). La chiude il pallonetto di Boufandar (25-23). Equilibrio in avvio di terzo set (3-3), rotto da Aliberti in attacco (3-5). Bole mura a uno Musaj (4-8) e obbliga le padrone di casa a chiamare time-out (4-8). Munari respinge al mittente il tentativo di rimonta di Chieri (9-13), aiutata dall’ace di Bosso (12-18). Bergese in fast e in primo tempo tiene Mondovì avanti (15-22) fino alla fast vincente di Aliberti (18-25). Chieri cambia quasi tutto il sestetto in avvio di quarta frazione ma Bergese continua ad imperversare al centro (1-1). Bosso trova immediatamente un paio di buoni attacchi (3-4). Il primo break arriva sulla fast out di Musaj (4-6). Ace di Aliberti in uscita dal time-out (5-10) e Colombano la imita (7-12), così come Bosso in seguito (12-18). Due ace di Bonini portano al time-out coach Basso (17-21), ma il side-out di Bole in attacco (18-22) sblocca la situazione. Una nuova offensiva di Voerzio porta le padrone di casa alla parità (23-23). I vantaggi sono a favore di Mondovì, con l’attacco di Bole che chiude la contesa (25-27).

Con questo successo Mondovì Volley sale a 36 punti in classifica, sempre in quinta posizione ma distante solo una lunghezza da Villa Cortese (prossima avversaria, sabato 7 marzo alle 20.30 al Palamanera) sconfitta da Garlasco in questo turno, e due da Alessandria, ora salita al terzo posto dopo il successo su Palau.

CHIERI ’76-MONDOVÌ VOLLEY 1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 25-27) CHIERI ’76: Bonino 2, Voerzio 9, Monetti 4, Faleschini 10, Boufandar 15, Agosto 5, Olivi 2, Musaj 6, Occelli 12, Stagnaro (L), Keymer, Arbore 4, Blagescu, Gagliardi (L). Non entrata: Garavello. Battute sbagliate: 12. Battute vincenti: 5. Muri vincenti: 10. MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 20, Imarisio, Sclavo, Monaco (L), Bergese 13, Aliberti 16, Colombano 2, Munari 6, Bole 15. Non entrate: Sangoi, Fissore, Picchiotti. Battute sbagliate: 11. Battute vincenti: 8. Muri vincenti: 5.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Sono tre punti molto importanti perché sono arrivati in un momento in cui non avevamo brillato a livello di gioco. Oggi abbiamo messo una buona intensità, perché siamo partiti malissimo nel primo set e lo abbiamo recuperato, siamo partiti malissimo nel secondo e non lo abbiamo recuperato, poi abbiamo lavorato bene nel terzo e nel quarto. Solo sul finale di gara abbiamo fortuna, loro sono state brave nel prendersi rischi ma con bravura e fortuna siamo riusciti a fare bottino pieno. Purtroppo abbiamo perso dei punti perché non abbiamo lottato a sufficienza, ma questa sera abbiamo fatto il contrario: questo deve essere il nostro approccio da qui alla fine della stagione.”

IL COMMENTO DI CHIARA BERGESE: “Sicuramente questi tre punti ci servivano per la classifica: loro ci hanno messo in difficoltà nei primi due set ma siamo riuscite ad uscirne e ad arrivare alla vittoria. Stiamo lavorando bene nella parte di muro-difesa e questo si vede di settimana in settimana. Si è visto anche contro Garlasco un atteggiamento rinnovato, di grinta, che siamo riuscite a riportare anche stasera.”

IL COMMENTO DI ALICE MUNARI: “Nel giocare opposto ci sono delle cose in cui non sono bravissima, ma ci stiamo allenando molto e sento molto la fiducia delle mie compagne in questo percorso ed è molto importante. L’atteggiamento è quello che ci è mancato nelle ultime partite dell’andata: abbiamo capito che quello era il punto su cui dovevamo migliorare, lo stiamo lavorando e dobbiamo portarlo nel lungo termine fino alla fine.”