Mattia Insolia presenta il suo nuovo romanzo presso la Biblioteca civica di Ceva

Venerdì 13 marzo alle ore 21 la Biblioteca civica “Aloysius Betrand” di Ceva ospiterà la presentazione del libro “La vita giovane”, nuovo romanzo di Mattia Insolia, promossa dalla libreria Confabula di Mondovì.

Insolia, classe 1995, originario di Catania e attualmente residente a Milano, è un giovane autore edito da Mondadori che, con la sua scrittura, porta i lettori a rivivere uno dei momenti più magici, complessi e particolari della propria vita: l’adolescenza.

Ne “La vita giovane” il protagonista, Teo, torna nel suo paese natìo per il matrimonio di due compagni di scuola, e proprio in quell’occasione ritroverà tutti i vecchi amici della comitiva del liceo.

Cos’è successo nell’arco di dieci anni? Come sono cambiate le loro vite? E soprattutto, che fine hanno fatto i sogni che sognavano da ragazzi?

Il gruppo di amici si ritrova adulto, con mogli, figli, lavori precari, e mentre tutto intorno è cambiato, i loro fili tornano a intrecciarsi come un tempo.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.