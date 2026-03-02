Servizio Civile Universale presso il Comune di Mondovì: sei posti disponibili tra Ufficio Ambiente, Asilo nido e Biblioteca civica

Ci sarà tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile per candidarsi al Servizio Civile Universale attivato presso il Comune di Mondovì. L’iniziativa, riservata ai giovani dai 18 ai 28 anni, consentirà di inserire sei operatori volontari di cui due all’Ufficio Ambiente (progetto "Ecolab: parola all'ambiente" con codice sede 158857), due presso l’Asilo nido comunale “Nidomondo” (progetto “Naturalmente Nido” con codice sede 158854) e due presso la Biblioteca civica (progetto “Libri, custodi della conoscenza” con codice sede 158856). Il progetto avrà una durata di dodici mesi con un impegno settimanale di venticinque ore e un rimborso spese pari a 519,47 euro mensili.

Ogni aspirante operatore potrà presentare l’apposita domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’ indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, si possono indicare il progetto e la sede per i quali avanzare la candidatura. Per maggiori indicazioni sul Bando di selezione, è possibile consultare il portale dell’ente coordinatore dei progetti (https://www.comune.asti.it/servizi/servizio-civile-universale) ovvero il sito istituzionale www.politichegiovanili.gov.it. Per eventuali dubbi e informazioni, rimane comunque a disposizione l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì (0174.559375).