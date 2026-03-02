Boves celebra la pace con mille "Fiori di speranza": dal capolavoro di Picasso un progetto che unisce scuole e comunità

Dopo i mandala e le mille gru, torna a Boves l’ennesima iniziativa solidale che unisce storia, arte, cultura e speranza. L’anno 2026 sarà infatti dedicata ai meravigliosi “Fiori di speranza per la pace” ispirati al celebre quadro Guernica di Pablo Picasso.

In mezzo al grigiore, all’assoluta mancanza di colori nel dipinto che bene rappresenta la distruzione che la guerra porta nelle città, come purtroppo si continua a vedere accendendo il telegiornale, spunta un fiore appena abbozzato, racchiuso nel pugno chiuso che ancora stringe una spada spezzata. Questo piccolo particolare che può facilmente sfuggire ad una prima occhiata rappresenta il fulcro del dipinto stesso. Un significato nascosto che sta ad indicare che anche nelle situazioni più buie, e nelle condizioni più estreme il fiore della speranza può rinascere. La speranza di pace, come un fiore solo apparentemente delicato, riesce a crescere anche nel terreno più disastrato.

Spiegano gli assessori Tecco e Giordano: “Siamo partite dall’immensa Guernica di Picasso, e cercato, in un quadro carico di panico, di caos e di dolore, un simbolo di speranza. E l’abbiamo trovato nel fiore che spunta dal pugno chiuso attorno alla spada spezzata, che Picasso dipinge delicatamente: è un fiore fragile nella scena disumana e tragica di Guernica. Un fiore appena abbozzato, dai petali effimeri, che paiono delicate ali di farfalla. È un fiore minuscolo, trasparente, quasi invisibile. Proprio come noi, fragili e impotenti di fronte al dramma delle guerre. Siamo partiti dalla Guernica, da Gaza, dal grigio di tutte le città che oggi riempiono gli schermi delle TV per dare voce a quel piccolo fiore che renderemo forte, pieno di colore. Forse non possiamo fermare le guerre, ma possiamo coltivare un fiore di speranza. La nostra idea di progetto è nata così”.

In occasione del 25 aprile quindi la Città sarà abbellita da centinaia di fiori di carta pesta, tondi e coloratissimi come simbolo di speranza, vita e pace.

Proseguono gli amministratori: “Boves, città, Scuola e presidio di pace, si fa promotrice del messaggio di speranza per un mondo migliore e in collaborazione con la Scuola di Pace e con le Scuole, dà il via al progetto 'Fiori di speranza per la pace': l’obiettivo è di riflettere – a qualsiasi età - sulla Pace, e di creare 1.000 fiori di carta crespa da 'piantare nel giardino dei bambini' che nascerà in primavera a Boves. Mille fiori, duemila manine al lavoro per costruire, a piccoli passi, simboli di speranza per tutti i bambini del Mondo”.

Tutte le scuole di Boves sono invitate a partecipare al progetto e, a partire da martedì 3 marzo, a ritirare il kit per creare il fiore di speranza per la Pace presso la Biblioteca civica del Ricetto di Boves.

La Biblioteca del ricetto di Boves (via Guglielmo Marconi n°1) è aperta il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, il mercoledì e il sabato dalle 09:30 alle 12:30. Rimane chiusa il lunedì e la domenica.

Anche le scuole site fuori dal comune di Boves possono aderire al progetto, previa iscrizione via mail da inviare a biblioteca@comune.boves.cn.it indicando la classe, il docente referente e il numero degli alunni per classe (e di conseguenza il numero di fiori stimati che verranno realizzati).

Il ritiro del kit per la realizzazione dei fiori è in Biblioteca a cura del referente della classe partecipante al progetto (disponibile a partire da martedì 3 marzo).

I fiori realizzati dovranno essere consegnati alla Biblioteca di Boves entro mercoledì 15 aprile 2026.

I fiori di speranza per la Pace verranno esposti sotto il comune di Boves dove si terranno le celebrazioni per la festa della Liberazione.