Eventi estivi: Ceva chiama il territorio a muoversi come “squadra”

Un’estate “di territorio”, con la Città di Ceva che si propone come coordinatrice. Questo il senso dell’incontro svoltosi lo scorso mercoledì presso la Sala Consiliare del Comune di Ceva: una riunione alla quale erano invitati i Comuni del Cebano e della Valle Tanaro, un’iniziativa che segna un passo importante verso una programmazione estiva più coordinata e strategica per tutto il territorio. Obiettivo condiviso: calendarizzare in anticipo gli eventi della prossima estate, evitando sovrapposizioni che rischierebbero di disperdere energie, pubblico e risorse.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Ceva, nasce dalla consapevolezza che la collaborazione tra Amministrazioni rappresenti uno strumento fondamentale per valorizzare al meglio un territorio ricco di proposte, tradizioni, manifestazioni, eventi sportivi e appuntamenti enogastronomici. Ogni proposta è il frutto di mesi di lavoro da parte di amministratori, associazioni e volontari: coordinarne le date significa tutelarne il valore e potenziarne l’impatto verso il pubblico.

Durante la serata, il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato hanno ribadito la piena disponibilità del Comune a coordinare le operazioni per stilare un calendario generale degli eventi di maggior rilievo, nonché a collaborare per realizzare di strumenti promozionali condivisi, utili per offrire una visione organica e coordinata dell’offerta estiva dell’intero territorio.

“Il confronto è stato partecipato e costruttivo – affermano Fabio Mottinelli e Luca Prato -. Nel corso della discussione sono emerse alcune criticità organizzative e logistiche soprattutto sulla calendarizzazione, aspetti fisiologici in un percorso di collaborazione così ampio, sui quali stiamo già lavorando con spirito collaborativo. L’obiettivo comune resta quello di trasformare le eventuali difficoltà in opportunità di crescita e di coordinamento sempre più efficace. L’incontro rappresenta un primo passo concreto verso una visione condivisa: non più eventi isolati, ma un sistema territoriale capace di promuoversi in modo unitario. L’idea che si vuole far passare è chiara e ambiziosa: valorizzare non soltanto il proprio Comune, ma l’intero comprensorio, affinché ogni iniziativa contribuisca a rafforzare l’attrattività complessiva della Valle, attraverso un calendario estivo capace di offrire qualità, varietà e continuità, a beneficio dei cittadini, delle associazioni e dei visitatori. Ceva si candida così a essere raccordo di una collaborazione strategica, con la convinzione che il futuro del territorio passi dalla capacità di fare rete e di condividere intenti e risorse”.