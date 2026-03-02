 / Cronaca

Bra, due feriti in un incidente frontale sulla Provinciale 48 per Cavallermaggiore

Lo scontro questa mattina. Cause in corso di accertamento. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Locale di Bra

Le auto coinvolte nell'incidente avvenuto sulla Sp 48 a Bra

Un incidente frontale è avvenuto intorno alle ore 7.30 di oggi, lunedì 2 marzo, lungo la Provinciale 48 a Bra, sulla strada che conduce verso Cavallermaggiore.

Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di di Bra, una Volkswagen Golf condotta da un ventenne residente a Bra e una Opel Corsa guidata da una ragazza di 30 anni, sono andate a scontrarsi violentemente. I due conducenti risultano feriti, fortunatamente in modo lieve. In loro soccorso, insieme alla Polizia Locale, sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero.

