Cuneo e valli | 02 marzo 2026, 12:21

A Roccabruna si cerca il tenerissimo micio Leo, scomparso da quasi un mese

Dai lunghi baffi bianchi, Leo è molto dolce: ama bere l’acqua e miagola spesso, cercando l’interazione con le persone. Si offre ricompensa e chiunque lo vedesse è pregato di telefonare al 333 4767951

Si chiama Leo e ha due anni questo tenerissimo micio dagli occhi verdi e dal pelo arancione scuro con striature bianche sulla coda. Lo stanno cercando purtroppo già da quasi un mese, dallo scorso 6 febbraio, quando si è allontanato dal residence dove la piscina di Roccabruna.

Dai lunghi baffi bianchi, Leo è molto dolce: ama bere l’acqua e miagola spesso, cercando l’interazione con le persone. Tende a tenere la coda dritta nel camminare ed ama mangiare crocchette. Non è sterilizzato.

Alcune segnalazioni sono arrivate dal deposito dei pullman di Roccabruna, in zona Sacra Famiglia, purtroppo però non è di fatto ancora stato ritrovato.

È davvero importante per me trovarlo - ci dice Isabella Giordano, la padrona -. Leo è parte di me, mi manca tantissimo. Con gli animali non servono le parole ed il legame che si crea è incredibilmente forte. Ringrazio di cuore voi della redazione per accogliere il mio appello e chiunque mi aiuti a ritrovare il mio cucciolo.”



Si offre ricompensa. Chiunque vedesse Leo è pregato di telefonare a Isabella (333 4767951).
 

Beatrice Condorelli

