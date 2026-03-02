World Obesity Day, l'ASL CN1 in campo contro il sovrappeso: iniziative dal 4 al 13 marzo

Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day; in tale occasione L’Asl CN1 organizza sul proprio territorio iniziative volte a promuovere stili di vita sani, un'alimentazione equilibrata e a contrastare il sovrappeso.

Dal 4 marzo e per tutta la settimana successiva presso gli ambulatori dietistici della Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale, gli Ambulatori della Salute, e i gruppi di cammino condotti dagli infermieri di Famiglia e Comunità, si affronterà l’argomento delle abitudini alimentari, invitando le persone a sperimentare alimenti salutari, fornendo una scheda utile per stimolare il consumo di frutta e verdura e consigli pratici sul loro utilizzo.

Il 13 marzo a Saluzzo, nell’ambito dell’Outdoor Festival, prenderà avvio il corso per facilitatori di cammino “Attività fisica e Salute”: due pomeriggi (13 e 26 marzo) di confronto ed esperienze pratiche di cammino con professionisti sanitari, clinici, Infermiere di Famiglia e Comunità per sperimentare il cammino, acquisire conoscenze e competenze per avviare un gruppo o iniziare semplicemente a camminare. Un invito aperto anche a Enti ed Associazioni per confrontarsi sull’importanza di creare opportunità di salute nella comunità. La partecipazione è gratuita, iscrizioni a educazione.sanitaria@aslcn1.it .

Maggiori info su www.aslcn1.it/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/comunita-attive-e-gruppi-di-cammino

Infine giovedì 13 marzo, a partire dalle ore 18, a Fossano - Palazzo Righini si terrà il convegno dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Specialisti sulla terapia dell’obesità, occasione di confronto e aggiornamento sul Percorso di Salute Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA) interaziendale CN1 e CN2 e sulla nascita del Dipartimento funzionale dedicato alla terapia medica e chirurgica dell’obesità.