Diritti e autodeterminazione delle donne: sabato 7 marzo incontro pubblico a Cuneo

Sabato 7 marzo, in mattinata dalle 10 alle 12, presso Arcipelago a Cuneo, si terrà l’incontro pubblico “Libertà di scegliere: diritti, corpi e politiche pubbliche”, promosso dalla consigliera regionale Giulia Marro (AVS), che coordinerà e concluderà i lavori, a cui parteciperanno le rappresentanti della rete “Più di 194 voci” e redattrici del libro bianco, Enrica Guglielminotti e Augusta Casagrande, Adonella Fiorito (Mai+Sole), Paola Stringa (Associazione Luca Coscioni) e Liliana Meinero (SNOQ Cuneo).

Al centro dell’iniziativa la presentazione del Libro Bianco sulla prima annualità (2022) del Fondo Vita Nascente, elaborato dalla rete “Più di 194 voci” a partire dall’analisi degli atti regionali e delle rendicontazioni delle associazioni beneficiarie dei finanziamenti. Il documento ricostruisce il quadro amministrativo e finanziario del Fondo e ne evidenzia criticità relative ai criteri di ripartizione, alla rendicontazione, agli indicatori di impatto e alla coerenza tra obiettivi dichiarati e strumenti adottati .

Il Libro Bianco analizza inoltre il profilo delle donne prese in carico mettendo in luce condizioni diffuse di fragilità socioeconomica, precarietà abitativa e lavorativa, nonché un’alta incidenza di donne straniere tra i casi in cui il dato è stato rilevato. Nel corso dell’incontro sarà proposto anche un approfondimento specifico sui dati raccolti relativamente alla provincia di Cuneo, per leggere il fenomeno alla luce delle dinamiche territoriali e dei servizi effettivamente disponibili.

L’iniziativa non si limiterà alla dimensione amministrativa. Adonella Fiorito, dell’associazione Mai+Sole di Savigliano, porterà un intervento sulla situazione della violenza maschile e di genere in provincia di Cuneo, offrendo un quadro aggiornato a partire dall’esperienza dei centri antiviolenza e dal lavoro quotidiano con le donne. Paola Stringa, dell’Associazione Luca Coscioni, approfondirà il tema dell’autodeterminazione nelle scelte riproduttive, illustrando le campagne My Voice My Choice e aborto senza ricovero, e ponendo l’attenzione sull’appropriatezza clinica e sull’accessibilità effettiva dei diritti. Liliana Meinero, di SNOQ Cuneo, proporrà un excursus storico che parte dal periodo degli aborti clandestini e dalle prime forme di auto-aiuto tra donne, fino alla conquista della legge 194, per inquadrare il dibattito attuale dentro una prospettiva storica e politica più ampia.

L’obiettivo dell’incontro è aprire uno spazio pubblico di confronto sul rapporto tra politiche regionali, servizi territoriali, libertà di scelta e condizioni materiali che rendono effettiva – o ne limitano – l’autodeterminazione.

L’evento è aperto alla cittadinanza e alla stampa. Ingresso libero e gratuito.