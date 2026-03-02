"I conti di casa" e "La gestione del credito": Poste Italiane porta l'educazione finanziaria in Piemonte

Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 3 e giovedì 5 marzo, i primi due incontri, dal titolo “I conti di casa" e "La gestione del credito", dedicati ai cittadini del Piemonte.

I relatori, in un doppio appuntamento, alle 10 e alle 16, forniranno gli strumenti per poter pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria , nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it , scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali aperti a tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili quali, ad esempio, lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.