BOCCE / Fine settimana positivo per la Bocciofila Auxilium Saluzzo

Un bel fine settimana in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nella specialità volo, nella serie A, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, guidata da Michela Perassi, strappa un importante pareggio (12 a 12) in casa della Chiavarese, terza in classifica.

Incontro con la compagine saluzzese partiva in vantaggio dopo il primo turno sul 6 a2, poi 8 a 8, per riuscire a concludere con un risultato di pareggio il match, contro i liguri. Una boccata d’ossigeno per la compagine saluzzese, ma la salvezza rimane ancora da conquistare. Sabato 7 marzo, ore 14, al bocciodromo saluzzese, arriva la Perosina, seconda in classifica.

Nel campionato di società under 12, a Castelnuovo Don Bosco, presso la Crivellese, si è giocata la terza e quarta giornata. Per i giovani saluzzesi, due brillanti successi per 12 a 4 con la Selvaggese, e di 14 a 2, con gli astigiani della Provalfenera. Domenica 8 marzo, alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, ritorna la serie A femminile, con l’ultima giornata di campionato, con le saluzzesi affrontare Bassa Valle, con Lingua e compagne,ancora in corsa, per un posto per i play off scudetto.

Nella specialità petanque, domenica 1 marzo, si è giocato, il recupero della quarta di campionato con l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo impegnata a Genova con Abg, perdere per 4 a 18. Domenica, 8 marzo, si gioca in casa, e l’avversario sarà ancora il team genovese.