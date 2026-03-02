JUDO / ASD Cuneo, tre pass per le finali nazionali: Segbedj conquista anche la cintura nera

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l'ASD Judo Cuneo, impegnata il 21 e 22 febbraio al Palazzetto dello Sport "G. Falcone" di Leinì nelle fasi di qualificazione per le finali italiane A2 delle categorie Cadetti e Juniores.

Nella giornata di sabato sono scesi sul tatami i cadetti Tommaso Giartosio, Sergio Sanna, Leonardo Ambrosio nella categoria -66kg e Maria Matei Turcanu nella categoria -63kg. Nonostante l'elevata qualità tecnica dimostrata da tutti gli atleti cuneesi, solamente Matei Turcanu e Ambrosio hanno conquistato il pass per le finali nazionali, salendo entrambi sul terzo gradino del podio.

Il giorno successivo è stata la volta degli juniores Giacomo Bersezio (categoria -81kg) e Akmel Segbedj (categoria -100kg). Bersezio, non in piena forma fisica, ha chiuso al quinto posto, mentre Segbedj ha conquistato la vetta del podio, aggiudicandosi non solo il lasciapassare per le finali italiane ma anche il primo DAN, arricchendo il palmares dell'ASD Judo Cuneo con una nuova cintura nera. A rappresentare la società alle finali di Bari ci sarà anche Elisabetta Barili (categoria -52kg), già qualificata di diritto.

Nello stesso weekend è arrivata un'altra bella notizia: la judoka Francesca Robberi, dopo un impegnativo percorso di studio e corsi di aggiornamento, è stata nominata arbitro federale, qualifica che le permetterà di calcare prestigiosi teatri di gara. A lei vanno i migliori auguri da parte di tutto il team cuneese.

L'ASD Judo Cuneo è sempre disponibile ad accogliere nuovi amici, dai 4 anni in su, che volessero sperimentare questa disciplina presso il plesso scolastico "Luigi Einaudi", con ingresso da via XX Settembre a Cuneo.

Un sincero ringraziamento va all'amico Saverio Rosso per i consueti e puntuali resoconti sulle attività dell'associazione.